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《寶可夢冠軍》玩家嫌命中太爛　狂言「換我上場」網曝身份嚇傻

記者黃冠瑋／綜合報導

新作《寶可夢冠軍》集結各種寶可夢情懷，讓這款遊戲上市後就收穫不少玩家喜愛。近期一則關於玩家嫌棄「魔幻假面喵」命中太爛，狂喊「換我上場」掀起日本社群平台熱烈討論，累積3560萬次觀看、超過68萬按讚，讓不少玩家好奇此人身份，調查後發現竟是日本知名花滑國手，讓許多人直呼，好有說服力。

▼《寶可夢冠軍》玩家嫌命中太爛狂喊換我上場。（圖／翻攝自X／@shoutube1217）

▲▼《寶可夢冠軍》玩家嫌命中太爛狂喊換我上場。（圖／翻攝自X／@shoutube1217）

關於這名超狂玩家，其實真實身分是日本花式滑冰名將宇野昌磨，他從小對ACG領域深受著迷，在他職業生涯26歲就宣布退役，隨後便投入大量時間在自己喜愛的遊戲當中，而隨著《寶可夢冠軍》於8日上市，他也加入到這遊戲體驗寶可夢戰鬥。至於此次事情爆紅是因為他所派出寶可夢「魔幻假面喵」，有一項招式名為「三旋擊（トリプルアクセル）」，雖說有高達90%命中機率，但結果一出手卻意外落空，讓他忍不住嗨喊，「夠了！走開，換我上場」。

如果熟悉花式滑冰的人就會知道，「三旋擊」招式名稱正是致敬花式滑冰高難度動作「三周半跳」，而這對於宇野昌磨來說根本家常便飯，畢竟他可是曾多次成功完成該動作的頂尖選手，因此當他說出「換我上場」這句話，對於廣大網友而言超有說服力。回顧他過往職業生涯，他曾奪下2015年世界青少年花式滑冰錦標賽個人賽金牌，後續更是在冬季奧運奪下2銀1銅佳績，並於2022、2023年世界花式滑冰錦標賽男子單人滑完成2連霸，如今跨界參與發言，想必能為《寶可夢冠軍》再添更多助力。

關鍵字：寶可夢冠軍

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