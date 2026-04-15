《哆啦A夢》聲優生前住宅歸國庫　曾盼一起回家、夫妻情深網鼻酸

記者楊智仁／綜合報導

位於東京高級住宅區的一棟墨綠色外牆獨棟住宅，外觀整潔、維護良好，曾是已故知名聲優大山羨代 ( 曾為哆啦A夢獻聲 ) 的自宅。她於 2024 年 9 月辭世享壽 90 歲，在丈夫砂川啓介於 2017 年過世，大山也長年入住照護機構，該住宅因此長期閒置，近日這處房產將迎來重要轉折。

▼大山羨代生前住宅將歸國庫。（圖／翻攝自推特）

據房地產相關人士透露，該住宅已於今年 2 月出售給不動產公司，經多家業者競標後以相當高的價格成交，未來將以「空地」形式轉售，意味著屋內留存的夫妻衣物與生活用品也將一併處理。大山與砂川於 1964 年結婚，並於 1995 年在此地興建住宅，該地約 35 坪以現今市價估計至少超過 2 億日圓，是兩人規劃晚年生活的「終之棲所」。

然而 2012 年大山被診斷罹患阿茲海默症後，夫妻原本規劃的未來逐漸破滅，砂川一度減少演藝工作在家照顧妻子，但 2016 年罹患輸尿管癌並住院，大山也入住照護機構，儘管砂川曾在著作中寫下，「我想在妳最愛的家裡，再次與妳一起笑著生活，我會一直在這裡等那一天。」然而願望最終未能實現，砂川於 2017 年辭世，此後住宅由相關人士代為管理。

專家指出，若無繼承人將由家庭法院選任的清算人負責整理遺產，並透過出售等方式變現，然而本案特殊之處在於，不僅沒有繼承人，該公司唯一股東也是大山本人，導致最終無人可繼承，知情人士透露，包括此次不動產出售所得在內，大山的所有遺產預計將全數歸屬國庫。