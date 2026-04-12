獨立遊戲團隊奪電玩展最佳美術　憶草創期：每月收入不到一萬

記者楊智仁／綜合報導

本土獨立遊戲工作室拾曉遊戲，日前以《亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險》在台北國際電玩展主辦的獨立遊戲大獎Indie Game Award 2026中獲得「最佳美術」肯定，以溫暖療癒且辨識度極高的視覺風格吸引評審與玩家目光，該作由學生畢業專題一路發展成正式發行的優秀作品，歷經近五年的開發歷程，團隊成員坦言，過程中逐漸累積的玩家族群，看到DC社群裡面逐漸增加了海外玩家，即便華語並非他們的母語，仍努力加入討論、分享心得，讓成員們都覺得很感動。

「一切就像布朗尼，是個美麗的錯誤！挑個大家都有興趣的方向，才能讓夥伴都有內在動力去完成開發。」團隊成員Angela表示，她從拾曉遊戲還沒成立時就已加入，名義是企劃、但實際負責的工作是校長兼撞鐘，團隊現在共有5名夥伴，而《亞路塔》一開始是類銀河戰士惡魔城類的遊戲，整體基調也更為沉重，但在開發過程中由於成員們的多元性，逐漸碰撞出了新的元素。

主美術百玉強調，《亞路塔》呈現的正是夥伴們在各個時期所喜歡的世界，如自身喜歡料理相關的動漫、另一個美術則是高純度獸控，這些喜好都在作品中逐一展現，而在發想過程中，因為源自成員們生活經驗，作品中也自然而然呈現出「台味」，例如鹹甜鬆軟的麵包，在歐美玩家眼中其實更接近蛋糕，這樣的文化差異也成為特色。

此外，在結合戰鬥與經營的元素時，成員們也花費了許多時間調整兩邊的體驗內容與時程，盡量讓兩邊保持平衡，以期節奏不會差異太大，透過月曆設計讓玩家能規劃整周活動，但又不必太耗腦力去思考每天的行為，雖然是個誤打誤撞的決定，也意外成功的吸引到更多不同類型的玩家。

回憶從大學畢業製作到正式成立獨立遊戲工作室的5年歷程，Angela笑說，「就像一群沒有運動習慣的小孩爬101」，他坦言，在草創時期每個月收入只有七、八千塊，付完房租後剩不了多少，成員還假裝沒事討論附近有哪裡的土比較好吃，不過團隊總是能樂觀面對，也為了省錢培養起自己煮便當的習慣，反而讓大家過上了健康的生活。

百玉指出，每次參加線下活動、展會時，常常會有玩家說「我從你們學生時期就有在關注你們作品了」，總是會讓夥伴相當感動，但想到當年作品青澀的模樣又會覺得很羞恥，Angela更笑說，每次壓力大的時候就會拿出早年的備份資料，逼大家一起回顧學生時期的黑歷史，永遠都有奇效，百玉表示，希望玩家的記憶中可以是最終完整版的《亞路塔》，並在未來持續關注陪著團隊一起成長。

團隊坦言，過去一直默默關注著Indie Game Award，但總會覺得自己作品的完成度還不夠高，這次也是抱著試試看的心態，沒想到能夠抱回「最佳美術」，這個獎盃無論實體或精神意義對成員來說都真的很「重」，夥伴們已經在準備關於《亞路塔》的新計畫，並為此全力趕工中。團隊影音專訪請見Taipei Game Show官方YouTube頻道，更多團隊動態請鎖定團隊社群網站。