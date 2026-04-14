阿提米絲2號「繞月」再掀遊戲幻想　從天命到薩爾達填補50年空白

記者黃冠瑋／綜合報導

近期隨著阿提米絲2號傳回繞月任務影像，不僅再次成功激起人們對於這顆天體的敬畏熱潮，甚至這股風氣也影響著遊戲開發界。從早期《薩爾達傳說：魔吉拉的假面》中搖搖欲墜的形象，再到如今即將推出《虛實萬象》中廢棄月球探索，讓這顆神秘月球再添更多想像，也彌補了先前人類半個世紀未再次踏月遺憾。

▼阿提米絲2號「繞月」再掀遊戲幻想。（圖／翻攝自YouTube／PRAGMATA）

回顧過往其實月球素材在遊戲當中並不少見，在眾多遊戲中擁有豐富表現形式，從早期《傳送門2》結局中，主角切爾在月球表面開啟傳送，將反派惠特利吸入真空太空，不僅成功在玩家心中種下一顆月球幻想種子，也揭開了月球主題如雨後春筍般序幕。接續在《天命》（Destiny）中又以嶄新詭異形象，襲擊玩家眼球，融入了祭壇、巫師、外星人等元素。

同樣與此類似題材《決勝時刻：黑色行動》，在殭屍模式下曾透過隱藏要素帶領玩家前往月球，最終引發終結世界並釋放惡魔力量的慘烈後果；而在眾多遊戲中令無數玩家難以忘懷，就莫過於《薩爾達傳說：魔吉拉的假面》中那張懸掛於時鐘鎮上方、帶有猙獰表情且正緩緩墜向世界的噩夢月球，彷彿預告世界末日的到來，後續在《血源詛咒》中，更添入月相變化遐想，紅月籠罩揭發殘酷真相。

如今隨著即將推出的《虛實萬象》（Pragmata），玩家將在廢棄的月球基地中穿梭，透過解謎與戰鬥探索未知，也讓月球相關遊戲再次畫下里程碑。這顆假想由數十億年前忒伊亞與地球碰撞形成的衛星，它散發出的不僅是對潮汐的引力，更是一種人類對於無法言喻的超自然力量幻想，雖說現實阿提米絲2號任務已經結束，但對於遊戲開發而言，想必會持續對這顆看似親近又顯得過於神秘天體，發揮在未來遊戲當中。