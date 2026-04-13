《惡靈古堡9》安魂子彈猛到炸屏　「一槍秒關」網笑：後座力驚人

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》上市後的亮眼成績，可說是有目共睹，遊戲中各種彩蛋更是層出不窮。不過近期出現一則令所有人啼笑皆非趣事，原因竟是有位海外玩家操作超強射擊武器「安魂曲」時，竟導致LG C1 OLED電視自動關機重啟，如此荒謬狀況，讓許多網友開玩笑表示，「槍械後座力，真是驚人」。

▼《惡靈古堡9》安魂子彈猛到炸屏。（圖／翻攝自X／@BIO_OFFICIAL）



事情其實是，一名Reddit上玩家yorgo332分享他在《惡靈古堡9：安魂曲》時所面臨到的問題，從影片中可以看到，在使用射擊武器「安魂曲」時，槍口火花會瞬間炸開變亮，隨即螢幕便自動關機，到此便戛然而止，讓這名玩家感到相當困惑，於是尋求廣大網友幫助。

經過網友們分析比對，發現或許問題不是出在遊戲上，很可能跟螢幕保護有關，在槍口火花會瞬間炸開時，會產生高強度HDR爆閃特效，螢幕便會調節畫面亮度瞬間飆高，大面積的光亮需要消耗更多電力，讓OLED螢幕內建的過電壓保護機制開啟，並強制斷電重啟。

至於這項問題早在以前就發生過，當初有網友也面臨同樣問題，找尋解救也毫無辦法，如今類似事情再度發生，也讓受害網友懷疑此款螢幕，或許不太能支援遊戲玩家的需求，當然也有不少網友調侃，「遊戲名副其實，槍械後座力，真是驚人」、「安魂曲力量太強大了，居然能透過電視螢幕傳遞到現實世界」。