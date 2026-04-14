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募資億元MMORPG倒閉　CEO遭控亂花錢雇私人廚師、買雪茄卡牌

記者楊智仁／綜合報導

曾在 Kickstarter 募資超過 320 萬美元的 MMORPG《Ashes of Creation》，在今年 2 月自 Steam 平台下架後，開發商 Intrepid Studios 的投資人與管理層之間爆發公開且混亂的法律糾紛，YouTube 頻道 NefasQS 於 4 月 11 日發布一支詳盡調查影片後，再度引發外界關注，並提出更多關於資金運用的爭議指控。

▼募資億元MMORPG倒閉、CEO遭控亂花錢。（圖／翻攝自Steam）▲▼募資。（圖／翻攝自推特）

NefasQS 在最新報告中聲稱，已「取得並整理 Intrepid Studios 自 2015 至 2026 年的完整總帳」，並指出這些資料顯示公司在多個時期「瀕臨財務崩潰邊緣」，營運狀況堪憂。爭議焦點之一，是一份由該頻道公開的 Excel 試算表，據稱列出公司支出明細，部分內容指控創辦人 Sharif 與其伴侶 John Moore，涉嫌動用《Ashes of Creation》的開發預算，用於維持「奢華生活」。

對此，Sharif 在接受外媒訪問時強烈否認相關指控，並質疑資料真實性，他表示，「NefasQS 接收了帶有惡意人士提供的不實且誹謗性資訊，試圖在聯邦法院訴訟之外，透過輿論操作案件走向。」他並批評對方未經查證即加以報導，成為「為點擊率服務的傳聲筒」。

根據 NefasQS 指控，公司資金疑似被用於多項與業務無關支出，包括：支付私人廚師費用、向拍賣網站支付 41,717 美元購買歷史收藏品、向高級雪茄商支付 421.91 美元，以及在卡牌遊戲（TCG）與微型模型商店消費數萬美元。其中最嚴重的指控之一涉及名為 Gore Oil 的公司，報告指出該公司曾收取 81,166 美元，而該公司同時也是 Sharif 與 Moore 位於聖地牙哥豪宅的產權持有者，該豪宅於 2020 年 4 月 11 日以 490 萬美元售予兩人，此筆資金往來因此引發外界質疑。

Sharif 則重申目前相關爭議已進入司法程序，並強調 Kickstarter 募資款項「完全沒有被挪用」，所有關於奢華生活或個人濫用資金的說法「完全不屬實」。他進一步表示，透過法院審理已揭露，相關指控背後人士曾策劃「非法止贖行動」，意圖奪取 Intrepid 資產並從中獲利。

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