《瑪利歐賽車世界》玩家揭隱藏模式　穿過「碧姬玻璃」翻轉世界

記者黃冠瑋／綜合報導

Switch 2自4月宣布消息以來就一直是玩家們矚目焦點，其中首發遊戲《瑪利歐賽車世界》也在網上掀起熱議。而近日就有玩家遊玩途中意外發現官方隱藏彩蛋，穿越碧姬城堡上的彩繪玻璃，將會來到翻轉世界，並且還可進行開放探索，對此不禁讓玩家想起官方就是致敬《超級瑪利歐64》的經典鏡像模式。

▼《瑪利歐賽車世界》玩家解鎖隱藏彩蛋。（圖／翻攝自Twitter／@IGN）

根據外媒報導，一位名叫Ninjinaut的玩家分享了他在《瑪利歐賽車世界》自由漫遊模式中意外發現官方所隱藏的彩蛋。從影片中可以看到玩家駛進碧姬公主的城堡直接跳入了城堡上的彩繪玻璃，結果意外揭開反向顛倒的開放世界。

不過根據了解想要解鎖此隱藏功能，玩家首先必須完成遊戲主線中的一些條件，包括通關所有150cc獎盃賽，以及在自由漫遊模式下收集指定數量的P-開關、10個以上碧姬獎章以及至少10個問號板塊。

此消息一出後迅速在網上掀起熱議，對此玩家們表示，「太酷了」、「說實話能發現也不簡單」、「鏡像世界這是真的嗎」、「遊戲有乳牛加入再加上鏡像世界，售價80美超值」。另外，如果有玩過《超級瑪利歐64》的玩家就會知道，其實這是官方致敬的經典，並且動畫的漣漪特效還如出一轍。