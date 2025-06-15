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人氣新番《WITCHWATCH魔女守護者》妮可聲優來台！現場演譯各種聲線

記者楊智仁／綜合報導

搞笑又可愛的《WITCHWATCH魔女守護者》主角魔女若月妮可聲優「川口莉奈」將於7月26日到漫畫博覽會舉辦聲優署名親筆簽名見面會， 在《WITCHWATCH魔女守護者》動畫中妮可有許多令人印象深刻的表現，動畫中有許多漫才笑梗自然呈現，聲線變化自如，無論是搞笑型態妮可、戀愛腦妮可、超輕浮妮可，都讓人印象深刻捧腹大笑，將妮可誇張的情緒起伏表現得非常逗趣，聲優活動票券預計在6月21日正式販售。

▲▼魔女守護者。（圖／回歸線娛樂提供）

《WITCHWATCH魔女守護者》聲優活動搭配的聲優特典組更是相當豐富，本次聲優活動簽名板用了特殊的壓克力色紙設計，簽名板呈現彩虹光讓整個簽名板像是戀愛中的妮可閃閃發亮，不只如此更附上了同時受到「輕薄如紙」魔法的扁扁妮可娃娃、妮可造型壓克力牌，以及主角群到齊的紙袋，可愛又超值。

《WITCHWATCH魔女守護者》開播至今憑藉著都逗趣又無俚頭跟各種經典動漫梗運用自如讓人捧腹大笑，聲優在劇情中也有各種聲線的延展與發揮，此次邀請到的「川口莉奈」更會在活動現場演繹精彩片段，讓粉絲一探她究竟是如何幫妮可配音，更會分享錄音室裡面的各種有趣情境，想知道是在怎麼樣的狀況下才能完成魔女守護者這部如此好笑又精彩的故事情節，可以鎖定2025漫畫博覽會《WITCHWATCH魔女守護者》聲優見面會活動。

▲▼魔女守護者。（圖／回歸線娛樂提供）

關鍵字：魔女守護者

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