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HTC攜手「極深空計畫」再出擊　《追殺闆闆》XR電影搶先體驗心得

記者蘇晟彥／台北報導

HTC VIVE ORIGINALS娛樂品牌BEATDAY 深耕VTuber相關娛樂內容，近日與春魚創意旗下VTuber「極深空計畫」再次攜手出擊，推出結合 XR沉浸式技術、VIVE大場域實景娛樂多人體驗機制的《追殺闆闆》XR音樂電影。對此，本次《ETtoday遊戲雲》接受邀請，搶先體驗完整版內容，與讀者分享觀看的完整心得。

▼BEATDAY 與 春魚創意所推出的《追殺闆闆》XR電影從即日起開始售票。（圖／VIVE ORIGINALS 提供）

 ▲▼ BEATDAY X 「極深空計畫」 。（圖／HTC VIVE ORIGINALS提供）

HTC VIVE大場域實景娛樂（Location-Based Entertainment, LBE）技術，能夠在大規模空間內提供觀眾高解析度、低延遲的沉浸式體驗，HTC近年運用此技術推出的作品《消失的法老Horizon of Khufu－胡夫金字塔沉浸式探索體驗展》、《巴黎聖母院》在世界各地大放異彩，創造文化地景沉浸式體驗新趨勢。本次HTC VIVE ORIGINALS則首次結合VTuber娛樂、流行音樂與電影，加入劇情敘事、角色互動，並復刻台灣經典歷史場景，為全球XR與虛擬偶像產業整合立下新標竿。

在這次與春魚計畫推出的《追殺闆闆》時間大約落在45分鐘左右，由VTuber極深空計畫成員厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞、熙歌共同穿越至1930年代大稻埕展開任務。如果先前曾體驗過BEATDAY相關內容，又或者是先前在動漫展上有體驗過的粉絲，應該會對於這套系統並不陌生，透過穿戴HTC的配備後，就可以「穿越」到1930年代的大稻埕，開始一場音樂的冒險。

在這次體驗中，可以說是有另外一種「沉浸式」的體驗，最多可以支援四個人同時觀賞，並且在引導範圍內自由走動（以記者自己體驗的場地來說，四個人完全不會覺得壅塞），當表演開始，或是劇情推動時，可以自由走到想要的角度觀賞，更能近距離的走到這些平常在直播中看到VTbuer身後，透過各種角度欣賞，同時在周遭的建築物也可以「穿梭」，真的有一種走在街道上的感受，尤其是在花車上看著周遭景物變化，然後聽著偶像們在前面載歌載舞，沉浸感真的滿足。

但在音樂部分，不會額外穿戴耳機，因此是由裝置直接播出，所以在歌聲、背景音樂上的體驗會覺得稍微有些不夠立體算是整個體驗中覺得比較小可惜的部分。

▼玩家可以站在花車上看著表演開始。

▲▼ BEATDAY X 「極深空計畫」 。（圖／HTC VIVE ORIGINALS提供）

▲▼ BEATDAY X 「極深空計畫」 。（圖／HTC VIVE ORIGINALS提供）

BEATDAY X 「極深空計畫」夏日雙重體驗，受文化部文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助金支持，《追殺闆闆》XR音樂電影限量300席， 7/18(五)-7/20(日)於高雄棧柒庫VIVELAND搶先特映；《第一樂章》線上音樂會 8/15(五)、8/17(日)在BEATDAY平台演出。立即購票請上BEATDAY：https://clck.ru/3MX945

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