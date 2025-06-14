讓雞蛋飛一下！高難動作《Egging On》試玩版搶先開跑

記者黃冠瑋／綜合報導

對於一直不斷尋求技術的玩家而言，高難動作遊戲可說是很好的練習場所，像是先前《雙影奇境》雷射地獄就是如此。而近期一款高難動作遊戲《Egging On》即將在8月推出，並且隨著6月10日Steam新品節搶先開放試玩，玩家將化身雞蛋精準操控跳躍挑戰極限向高處邁進。

▼《Egging On》搶先開放試玩。（圖／翻攝自《Egging On》steam）

《Egging On》是一款高難動作遊戲，由波蘭獨立工作室Egobounds所製作，在這場冒險中，玩家將控制一顆不願被淪為他人盤中餐的蛋，決心攀登世界之巔。在各種主題的攀爬挑戰下，透過翻滾跳躍來躲避障礙。

根據官方資訊介紹，遊戲玩法的關鍵在於如何掌握雞蛋的物理原理，雞蛋的形狀決定了它不會像圓球那樣簡單地滾動，因此精準的控制是確保旅程安全的關鍵。遊戲中除了簡單的障礙物外，還有更多增加難度的挑戰，像是蹺蹺板、電鋸，甚至會出現會追逐雞蛋的公雞。此外，遊戲中沒有恢復點，所以每次失敗，玩家都必須重新回到原點，對於想追求高難技術玩家而言，可說是相當刺激。

另外，官方也宣布了將會參加6月10日Steam新品節，並且將未來正式版所推出雞舍關卡以全新免費方式提供玩家試玩。而這個試玩版所開放的第一個區域「雞舍」高處，還能透過完成隱藏挑戰來解鎖蛋殼造型。《Egging On》正式版則是預計將在8月7日推出。