ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《藥師少女的獨語》第二季動畫邁尾聲　動畫釋回顧MV粉絲鼻酸

記者楊智仁／綜合報導

《藥師少女的獨語》第二季動畫自 1 月放送以來，就一直是動漫迷們討論的焦點，隨著第 46 話「禁軍」播出，長達半年的動畫也慢慢要邁向尾聲。日前官方也釋出「壬氏」為主角最新視覺圖、宣傳片、還有片頭重新編輯的動畫回顧 MV，後半段也重點回顧了子翠與貓貓的互動。

▼《藥師少女的獨語》。（圖／翻攝自@kusuriya_PR） ▲▼藥師少女。（圖／翻攝自@kusuriya_PR）

系列小說 + 漫畫全球銷量突破 3800 萬冊，《藥師少女的獨語》第二季在各大冬番動畫排行榜上幾乎每周都名列前茅，貓貓不斷在勾心鬥角的後宮中破解案件之外，關於壬氏以及皇室真相逐漸明朗、被捲進漩渦身處偌大要塞中的貓貓，樓蘭妃與子翠之秘密，還有即將迎來難以逃避沉重的命運。

《藥師少女的獨語》日前官方釋出全新視覺圖，只見「壬氏」身穿紫色盔甲，紮起馬尾的頭髮飄揚在陽光餘暉之下帥氣十足，宣傳片則闡述壬氏一路走來的心境。同時間《藥師少女的獨語》也釋出 Mrs. GREEN APPLE 「クスシキ ( Kusushiki ) 」重新編輯完整版 MV，除了回顧動畫第二季內容之外，後半段聚焦於子翠與貓貓兩人親密的互動上，不禁讓人感到鼻酸。

關鍵字：藥師少女的獨語

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

推薦閱讀

人氣新番《WITCHWATCH魔女守護者》妮可聲優來台！現場演譯各種聲線

不到1分鐘通關《鐵鎚爬山》？神人超扯世界紀錄狂吸600萬觀看

太政確新作？《Relooted》搶救非洲文物　網笑：黑人合理搶劫

《藥師少女的獨語》第二季動畫邁尾聲　動畫釋回顧MV粉絲鼻酸

YouTuber暴力拆解Switch 2　狂敲50下喊無敵...但保護膜不能撕

HTC攜手「極深空計畫」再出擊　《追殺闆闆》XR電影搶先體驗心得

讓雞蛋飛一下！高難動作《Egging On》試玩版搶先開跑

《瑪利歐賽車世界》玩家揭隱藏模式　穿過「碧姬玻璃」翻轉世界

巨型蟑螂現身！破千萬續作《Grounded 2》七月底展開體驗

Bug惹公憤還沒要回溯！《楓之谷Artale》再道歉：密切注意道具複製

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

YouTuber暴力拆解Switch 2

YouTuber買到Switch 2後當場砸爛

《楓之谷Artale》爆Bug神裝大量複製

84歲新人奪日漫畫最大獎

《楓之谷Artale》再道歉

《柯南 獨眼的殘像》快閃店巡迴台灣

神人不到1分鐘通關《鐵鎚爬山》

《瑪利歐賽車世界》玩家揭隱藏模式

《藥師少女的獨語》二季「禁軍」出征

《鬼滅之刃》快閃店台北登場

最新新聞

《WITCHWATCH魔女守護者》妮可聲優來台

神人不到1分鐘通關《鐵鎚爬山》

《Relooted》搶救非洲文物

《藥師少女的獨語》二季「禁軍」出征

YouTuber暴力拆解Switch 2

《追殺闆闆》XR電影搶先體驗心得

《Egging On》試玩版搶先開跑

《瑪利歐賽車世界》玩家揭隱藏模式

《Grounded 2》七月底展開體驗

《楓之谷Artale》再道歉

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366