《藥師少女的獨語》第二季動畫邁尾聲　動畫釋回顧MV粉絲鼻酸

記者楊智仁／綜合報導

《藥師少女的獨語》第二季動畫自 1 月放送以來，就一直是動漫迷們討論的焦點，隨著第 46 話「禁軍」播出，長達半年的動畫也慢慢要邁向尾聲。日前官方也釋出「壬氏」為主角最新視覺圖、宣傳片、還有片頭重新編輯的動畫回顧 MV，後半段也重點回顧了子翠與貓貓的互動。

▼《藥師少女的獨語》。（圖／翻攝自@kusuriya_PR）

系列小說 + 漫畫全球銷量突破 3800 萬冊，《藥師少女的獨語》第二季在各大冬番動畫排行榜上幾乎每周都名列前茅，貓貓不斷在勾心鬥角的後宮中破解案件之外，關於壬氏以及皇室真相逐漸明朗、被捲進漩渦身處偌大要塞中的貓貓，樓蘭妃與子翠之秘密，還有即將迎來難以逃避沉重的命運。

《藥師少女的獨語》日前官方釋出全新視覺圖，只見「壬氏」身穿紫色盔甲，紮起馬尾的頭髮飄揚在陽光餘暉之下帥氣十足，宣傳片則闡述壬氏一路走來的心境。同時間《藥師少女的獨語》也釋出 Mrs. GREEN APPLE 「クスシキ ( Kusushiki ) 」重新編輯完整版 MV，除了回顧動畫第二季內容之外，後半段聚焦於子翠與貓貓兩人親密的互動上，不禁讓人感到鼻酸。