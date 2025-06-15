不到1分鐘通關《鐵鎚爬山》？神人超扯世界紀錄狂吸600萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

《Getting Over It with Bennett Foddy》是由 QWOP 作者 Bennett Foddy 開發遊戲，2017 年上市後隨即引起風潮，玩家要操控一個坐在壺裡，並使用鐵槌一步步慢慢往上爬，因此該做又被稱為「鐵鎚爬山、壺男爬山」。這款作品最大的特點是，只要一失誤很可能前面爬的進度就要全部重來讓人崩潰，然而近期有位日本玩家竟然只花了不到一分鐘就成功通關。

▼《Getting Over It with Bennett Foddy》。（圖／翻攝自Steam）

《鐵鎚爬山》遊戲概念其實很簡單，鐵鎚位置是跟著滑鼠軌跡走，藉此靠鐵鎚來翻過障礙物，最後目標是要不斷爬山到脫離地球，飛到宇宙就破關了。聽起來似乎不是很難，但當好不容易手痠地爬到高處時，一個不留心摔到山腳下，前面努力全都白費讓人瞬間崩潰，過去網路上就盛傳著許多實況主的崩潰影片，就連電競傳奇 Faker 也玩過這個小遊戲。

然而如此費時費精力的遊戲，在日本玩家 OyamaTakeshi 彷彿小菜一疊，日前他以 58.326 成績成功通關刷新世界紀錄，只見壺男在他的操作下不斷向上衝刺，手上的鐵槌完全沒有停過讓人看得目瞪口呆。而這也是時隔 2 年之後世界紀錄再度更新，OyamaTakeshi 迅速吸引 665 萬觀看，許多人都在下方讚嘆這位「壺 Master」。