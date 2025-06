不到1分鐘通關《鐵鎚爬山》？神人超扯世界紀錄狂吸600萬觀看

記者楊智仁/綜合報導

《Getting Over It with Bennett Foddy》是由 QWOP 作者 Bennett Foddy 開發遊戲,2017 年上市後隨即引起風潮,玩家要操控一個坐在壺裡,並使用鐵槌一步步慢慢往上爬,因此該做又被稱為「鐵鎚爬山、壺男爬山」。這款作品最大的特點是,只要一失誤很可能前面爬的進度就要全部重來讓人崩潰,然而近期有位日本玩家竟然只花了不到一分鐘就成功通關。

▼《Getting Over It with Bennett Foddy》。(圖/翻攝自Steam)

《鐵鎚爬山》遊戲概念其實很簡單,鐵鎚位置是跟著滑鼠軌跡走,藉此靠鐵鎚來翻過障礙物,最後目標是要不斷爬山到脫離地球,飛到宇宙就破關了。聽起來似乎不是很難,但當好不容易手痠地爬到高處時,一個不留心摔到山腳下,前面努力全都白費讓人瞬間崩潰,過去網路上就盛傳著許多實況主的崩潰影片,就連電競傳奇 Faker 也玩過這個小遊戲。

然而如此費時費精力的遊戲,在日本玩家 OyamaTakeshi 彷彿小菜一疊,日前他以 58.326 成績成功通關刷新世界紀錄,只見壺男在他的操作下不斷向上衝刺,手上的鐵槌完全沒有停過讓人看得目瞪口呆。而這也是時隔 2 年之後世界紀錄再度更新,OyamaTakeshi 迅速吸引 665 萬觀看,許多人都在下方讚嘆這位「壺 Master」。