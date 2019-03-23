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老婆沉迷傳說對決1年！他趁深夜「奧義＋背包」全賣光：真爽…下場慘了

▲▼老婆沉迷傳說對決1年！他趁深夜「奧義＋背包」全賣光：真爽…下場慘了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO去年就抱怨老婆太愛打手遊，希望網友可以給他建議。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

網搜小組／鄒鎮宇報導

適度玩遊戲可以身心舒壓，但冷落了另一半可能會造成無可挽回的後果。一名男網友表示，老婆整天都在玩手機遊戲「傳說對決」，讓他非常不解，便趁對方睡覺時將裝備、奧義都賣光，「刪除後很爽的！」貼文一出，各地網友也紛紛為他默哀，擔心原PO安危。

「這到底是什麼鳥遊戲，我老婆可以玩整天」該名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他的老婆整天都在玩手機遊戲「傳說對決」，想讓對方戒掉又苦無辦法，於是在去年4月中前曾PO求助，當時一名網友更是留言建議，「把她的奧義賣掉」，沒想到原PO忍了快1年竟真的做到了。

▲▼老婆沉迷傳說對決1年！他趁深夜「奧義＋背包」全賣光：真爽…下場慘了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲沒想到原PO聽進網友的建議，真的將奧義跟物品刪除。

該名男網友23日凌晨趁著老婆睡著，偷偷打開手機內的遊戲，將帳號內的「奧義」以及背包內的所有物品全數賣出，由於帳號購買奧義需花費金錢，但賣出後的折抵價格遠遠不如購買價，因此想買回原先的物品恐怕稍有困難。原PO也興奮地說，「再玩阿！讓我抓到了吼！我把我老婆的奧義賣光光，這感覺真爽！爽快！」

網友看完紛紛留言，「這樣的自殺法世所罕見…RIP」、「生命誠可貴，愛情價更高...王母娘娘的奧義你也敢動」、「如果你是我老公，我會叫你永遠不要回來了」、「這是誰都會生氣吧⋯」、「好過分⋯⋯」、「你應該準備單身了」、「如果是三級奧義…我會氣炸」。

▲▼老婆沉迷傳說對決1年！他趁深夜「奧義＋背包」全賣光：真爽…下場慘了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友都很擔心原PO的安危。

「公祭代表請就位，上香！」許多網友都為原PO的壯舉默哀，「高雄三民代表上香」、「台北大安代表上香」、「新北中和區代表獻花」、「台北松山代表上香」、「馬祖莒光代表哀悼」、「新竹縣湖口鄉代表上香」；此外，原PO發文至今18小時，仍未做出任何回應，希望他健康安好。

但也有網友認為原PO根本沒有賣出，「想看右半邊⋯卸除大家都會啊」、「我要看到右邊的欄位空白我才要相信你」、「他沒拍到右邊，說不定只是卸除奧義而已」。

關鍵字：傳說對決奧義手遊爆廢公社

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