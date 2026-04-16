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美網紅親吻慰安婦像脫序大鬧韓國　遭判6個月道歉：我想念家人

記者楊智仁／綜合報導

一位美國網紅在韓國引起軒然大波，以滋事挑釁博取流量的 Johnny Somali 因為在多處公共場所製造混亂，甚至親吻「和平少女像」( 慰安婦紀念雕像 ) 遭到撻伐，歷經約一年半爭議後，Johnny Somali 於一審被判入獄 6 個月，且被認為有潛逃風險當庭被收押 20 天。

▼美網紅Johnny Somali脫序大鬧韓國遭判刑。（圖／翻攝自推特） ▲▼網紅大鬧韓國。（圖／翻攝自推特）

根據檢方指控 Somali 先是在首爾松坡區 Lotte World 妨礙民眾搭乘遊樂設施，同年 10 月又在麻浦區一間便利商店內，大聲播放音樂並將泡麵湯汁潑灑在桌面，影響店家營運。此外，他還被控在街頭及大眾運輸等公共場所大聲播放北韓音樂反覆製造騷動，最嚴重的則是親吻「和平少女像」，引發韓國社會撻伐，甚至有韓國網紅跟著他的實況去現場堵人，情況一發不可收拾。

法院指出 Somali 為了透過 YouTube 獲利，多次針對不特定大眾重複犯案並加以直播，對韓國社會秩序造成影響，「無視國內法秩序的程度相當嚴重」，因此認定全部罪名成立。意識到事情不隊後，出庭時 Somali 身穿黑色西裝、戴帽配戴墨鏡並在庭訊中表示，自己非常想念美國的家人，「我犯下重大錯誤，也應承擔責任，但希望能有重新開始的機會。」然而，法院認為其仍有潛逃風險最終裁定羈押，並於宣判後立即收押入監。

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