《刺客教條黑旗》重製驚傳新角加入　「印尼評級」洩露重回啟航

記者黃冠瑋／綜合報導

自從去年雕塑商隱藏黑旗主角暗示變化後，關於《刺客教條：黑旗》重製消息就一直不斷被爆料，像是配音員驚言、重制定名、神秘編碼網站等。如今又再度傳出，印尼評級網站IGRS竟意外洩漏，除了重製版故事將會以愛德華．肯威在18世紀加勒比海的冒險，同時將會有全新角色加入，消息曝光後再度掀起熱議。

▼《刺客教條黑旗》重製驚傳新角加入。（圖／翻攝自X／@OBE1plays）

事情其實是，近期有人在印尼遊戲評級網IGRS上，察局到該網似乎存在巨大的安全漏洞，一些關於還不能公開評級資訊竟意外解鎖，那些還未推出的遊戲玩法細節和描述也因此提前曝光，其中就包含萬眾矚目的《刺客教條：黑旗重製版》。

根據《刺客教條：黑旗重製版》評級簡介顯示，「這款遊戲在忠實保留原作精神的同時，為粉絲們喜愛的經典之作注入了新的活力。遊戲講述了魅力四射的海盜兼刺客愛德華．肯威在18世紀加勒比海的冒險故事，他將在城市中穿梭，在海上展開激戰，追尋財富與榮耀。這款新作將會在2026年發行，並加入了全新的角色和故事」。至於目前尚不清楚新角色會是誰登場，但先前已有消息指出，《刺客教條：黑旗》重製版絕不是換個畫面而已。除了新角色和新故事之外，還會將摒棄備受批評的現代元素，並加入已成為《刺客教條》系列標誌性的角色扮演玩法。

另外，此次洩漏除了《刺客教條：黑旗重製版》外，還包含《007初露鋒芒》的1小時實機影片、《艾恩葛朗特 迴盪新聲》過場動畫等，其中數千個關於遊戲開發者的隱私電子郵件也意外曝光。對此，Riot Games 的年齡分級經理 Nic McConnell 則在Bluesky節目中透露，IGRS其實是一個規模很小的評級機構，但被賦予了一項艱鉅的任務，而資源卻嚴重不足，因此人員都手動審核，在分享給其他人員時連結很可能就不慎公開。