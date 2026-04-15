《刺客教條黑旗》重製驚傳新角加入　「印尼評級」洩露重回啟航

記者黃冠瑋／綜合報導
自從去年雕塑商隱藏黑旗主角暗示變化後，關於《刺客教條：黑旗》重製消息就一直不斷被爆料，像是配音員驚言、重制定名、神秘編碼網站等。如今又再度傳出，印尼評級網站IGRS竟意外洩漏，除了重製版故事將會以愛德華．肯威在18世紀加勒比海的冒險，同時將會有全新角色加入，消息曝光後再度掀起熱議。
▼《刺客教條黑旗》重製驚傳新角加入。（圖／翻攝自X／@OBE1plays）
事情其實是，近期有人在印尼遊戲評級網IGRS上，察局到該網似乎存在巨大的安全漏洞，一些關於還不能公開評級資訊竟意外解鎖，那些還未推出的遊戲玩法細節和描述也因此提前曝光，其中就包含萬眾矚目的《刺客教條：黑旗重製版》。
根據《刺客教條：黑旗重製版》評級簡介顯示，「這款遊戲在忠實保留原作精神的同時，為粉絲們喜愛的經典之作注入了新的活力。遊戲講述了魅力四射的海盜兼刺客愛德華．肯威在18世紀加勒比海的冒險故事，他將在城市中穿梭，在海上展開激戰，追尋財富與榮耀。這款新作將會在2026年發行，並加入了全新的角色和故事」。至於目前尚不清楚新角色會是誰登場，但先前已有消息指出，《刺客教條：黑旗》重製版絕不是換個畫面而已。除了新角色和新故事之外，還會將摒棄備受批評的現代元素，並加入已成為《刺客教條》系列標誌性的角色扮演玩法。
另外，此次洩漏除了《刺客教條：黑旗重製版》外，還包含《007初露鋒芒》的1小時實機影片、《艾恩葛朗特 迴盪新聲》過場動畫等，其中數千個關於遊戲開發者的隱私電子郵件也意外曝光。對此，Riot Games 的年齡分級經理 Nic McConnell 則在Bluesky節目中透露，IGRS其實是一個規模很小的評級機構，但被賦予了一項艱鉅的任務，而資源卻嚴重不足，因此人員都手動審核，在分享給其他人員時連結很可能就不慎公開。
IGRS, best as I can tell, is going through each submission manually (we shared our footage on locked down Google Drive links and just recently got share requests from different IGRS team members). It wouldn’t blow my mind if some links got opened more broadly somehow during that…ad hoc process— Nic McConnell (@mcconnell.bsky.social) 2026年4月13日 晚上11:13
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