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老婆送驚喜！他拆開「PS4主機+惡魔獵人5」卻哭了…網嘆：安心上路

▲▼老婆送驚喜！他拆開「PS4主機+惡魔獵人5」卻哭了…網嘆：安心上路。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO收到老婆買的小驚喜卻哭了。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／鄒鎮宇報導

「奉勸各位…買想要的東西，一定不要瞞著另一半」一名男網友在臉書社團「爆廢公社」打出自己的血淚史，哭訴自己偷偷購買PS4遊戲主機，但老婆近日卻拿他的「玩具基金」再買了一台一樣的給他，讓他欲哭無淚。

該名男網友表示，他每個月都會將薪水上繳，裡面也會劃分一塊「玩具基金」，專門給他向老婆申請購買模型、玩具等。沒想到，他的愛妻20日突然傳了一封訊息給他說，「我用基金幫你買了個你夢寐以求的玩具」、「等著收件啊」。

「想說難道這陣子我把網頁刻意停留在模型頁面，她終於注意到了！？」原PO滿心歡喜，非常滿意自己默默設下的暗示成功，沒想到收件時卻差點哭出來，原來是遊戲主機「PS4」，還有附贈最新的遊戲「惡魔獵人5」及多款遊戲。

原來，他早在去年就偷偷拿私房錢去買了一台，還藏在書桌下面，只能趁老婆不在時偷玩，雖然現在有了一台可以正大光明遊玩，但「我的玩具基金就這樣變成重複的形狀了」，且遊戲還是他都有的。

讀懂這7句話就不會得罪女生啦！（圖／達志／示意圖）

▲原PO最後決定坦承，希望把老婆送的禮物退貨。（圖／達志／示意圖）

原PO表示，因為把舊的拿去偷偷賣掉價錢也不高，新的更因顏色不同無法轉賣，「男人們…今天晚上請勇敢的向另一半坦白偷買了什麼吧！我已經準備好面對今晚的炮火了」。

壯烈的絕筆也讓網友瞬間笑翻，「老婆已先幻想你會很感動，結果沒有ಥ_ಥ」、「所以說對老婆一定要坦承XD」、「你是不是想要路上有伴才在這裡鼓吹的?」、「桃園大溪代表獻花」、「偷買還要抓時間偷打，這也太辛苦了XD」。

事後，原PO也打電話向老婆坦承，並請求對方把購買的主機退貨，「她沒有生氣，她只是平淡地說，『請你同事早點來接班，回來說』」，但有網友認為原PO完蛋了，「你怎麼會覺得平靜等於沒有生氣？？這種語氣代表你死定了啊，你真的懂女人嗎？」

關鍵字：PS4惡魔獵人爆廢公社老婆玩具基金

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