動漫帶來和平！日名門大學開「動漫和平課」　教學大綱曝光

記者楊智仁／綜合報導

日本慶應義塾大學宣布，將自 2026 年度春季學期起開設寄附講座「動漫和平學：以日本動畫打造『和平』」，透過動畫內容探討跨文化理解與社會價值，該課程由校方與 Netflix 合作開設，並隸屬於慶應義塾大學全球研究院旗下「X Dignity Center」推動的研究計畫之一。

▼日本慶應義塾大學開設寄附講座。（圖／翻攝自慶應義塾大學）

校方表示，本課程並非單純介紹動畫產業或專業術語，而是希望透過動畫這一文化載體，分析其所具備的社會價值，進一步探討「和平」的廣義概念，包括相互理解、同理心與共生等面向。課程目標在於讓學生能夠將這些抽象概念具體化，並以自身語言清楚表達，同時理解動畫如何跨越國界與世代，促成「對話」、「連結」與「文化傳承」。

隨著日本動畫在全球各地廣泛流行，不同文化、年齡與背景的人群皆能透過動畫建立連結，校方指出，動畫不僅促進對日本文化的理解，更可能成為全球溝通的「共通語言」，甚至對國際關係與社會分歧產生影響。為此，「動漫和平學」被定位為一項全新學術領域，相關研究計畫已於 2025 年舉辦研討會與訓練營，逐步建立理論基礎。

本課程內容多元，涵蓋動畫在經濟與社會層面的影響、日本動畫發展史、戰爭描寫、文化外交與軟實力等議題，並延伸至宇宙政策、內容產業政策，以及動畫在亞洲與中南美洲的傳播與接受情況。此外，也將探討國際動漫活動（如 Cosplay 盛會）所帶來的跨文化交流，以及創作者全球化與多元化趨勢，並透過分組討論與發表，重新定義動畫的社會價值。

課程將邀請來自動畫製作、內容發行、政策制定與國際交流領域的專家授課，並透過小組合作等形式，培養具備實務能力的人才。該課程預計於 2026 年 4 月至 7 月在三田校區開課，共 14 堂課，對象為約 500 名學部學生。