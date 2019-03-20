谷歌驚人黑科技Stadia今年上線！開瀏覽器就可玩4K遊戲

記者周之鼎／台北報導

網路龍頭Google在今日的GDC（遊戲開法者大會）上，正式發表旗下基於雲端的最新遊戲平台「Stadia」，這對於 Google 來說是個非常大的計畫，將意圖一統雲端遊戲市場。

Stadia並不是一台主機或是機上盒之類的玩意，而是利用瀏覽器在各種平台，包括了電腦、電視、手機、平板等任何有螢幕的可上網設備。在這次Google的演示中，使用者先是在一台PixelBook筆電（這台筆電定位並非遊戲筆電，因此是採用雲端技術）上遊玩《刺客教條 奧德賽》，接著拿起旁邊的手機在瀏覽器上點一下，馬上就接著原本的畫面繼續接著遊玩，而原本在遊玩的筆電畫面則是被自動登出，同樣的方式也可以切換到平板、電視，可以說相當驚人。

或許有些玩家對於雲端遊戲還沒有概念，對Google來說相當相簡單－如果你在youtube看到一個你有興趣的遊戲，只要點擊對應的連結，Chrome就會開一個新視窗讓你直接玩了，所有的遊戲相關運算都由google的伺服器端負責，再把畫面丟回到你的瀏覽器上，因此再也沒有設備「跑不跑的動這款遊戲」的問題。

在Stadia計畫中，Google表示將支援大部分現今市面上可以以USB連接的控制器，但Google也推出了自己的Stadia控制器，Stadia控制器可以以wifi的方式連接到任何一個你想使用的設備上。，Stadia控制器有兩個特殊的按鈕，第一個「捕捉鈕」，只要按下去就會將你的遊戲自動實況到youtube上，另一個則是「語音助理鈕」，玩家可以在控制器接上麥克風後按下這個案就使用遊戲中的語音對話，甚至也可以做到和遊戲開發人員對話。或是啟動Google的語音助理，利用這個功能，玩家若是卡關可以直接用Google搜尋結果，並隨時回到遊戲中。

而這尖端的技術，則是仰賴google在全球超過7500個伺服器節點，Stadia支援4K解析度、60FPS、HDR以及環繞聲，未來還將支援到8K解析度、120以上的FPS。以GPU運算速度來說，現今的PS4 PRO可進行 4.2 teraflops（每秒一兆次浮點運算），XBOX ONE X可達到 6 teraflops，而 Google 也為此也委由AMD打造了一顆新的GPU，這顆GPU可以達到 10.7 teraflops。

至於許多人擔心的延遲問題，google表示，以現在的遊戲來說，玩家必須透過遊戲設備連接到各家ISP，再透過數個接取點連到遊戲伺服器，而未來玩家等於直接連線到ISP後再直接連到google的雲端伺服器，因此可以大幅縮短延遲問題。

而在本次發表會中，Bethesda即將推出的《毀滅戰士：永恆》將率先支援Stadia遊玩，並可在4K、60FPS、HDR的狀態下運作。此外Google也發表將與許多其他公司的合作，包含Linux、Vulkan、虛幻引擎、Unity、Havok等等。

Stadia的出現不但大大降低玩家對於硬體的需求，同時由於一併於雲端運算，在玩家彼此連線上也會更沒有問題，也避免了外掛作弊和駭客的問題。Googleu已經釋出開發伙伴工具，也許未來雲端遊戲將不再是夢想。Stadia將於今年率先在美國、加拿大、英國、歐洲上線。