電競選手賺多少？Toyz曝光台灣《英雄聯盟》選手年薪

記者周之鼎／台北報導

在許多的傳統體育賽事中，選手的薪資基本都是完全公開的，但在電競領域目前多數則相對相反，前《英雄聯盟》世界冠軍、現為英皇電競電競總監的Toyz在個人Youtube頻道上傳一支影片，透露了現在台灣《英雄聯盟》電競選手年薪的數字。

Toyz表示，目前電競選手收入分別有四塊，第一是基本底薪，依照練習生、二線選手、頂級選手分別為2萬~3萬、4萬~8萬以及8萬至30萬。第二則是賽事獎金，例如LMS春季、夏季冠軍可以全隊獲得新台幣150萬。第三則是戰隊方給予的激勵獎金等機制，但這不同戰隊有不同的規矩，在聯賽中獲勝約是一場1000～10000元獎金，若隊伍打到季後賽， 有隊伍發放2萬、3萬或是一個月薪資等等的一次性獎金，而打到世界大賽，則有可能獲得 一個月至三個月底薪作為激勵獎金。而第四個部分則是選手代言、直播等等所賺取的收益，這部分目前台灣選手較少。但如果是如同 Faker、Uzi 般的世界頂尖選手，其價碼大約也在一線與二線藝人之間。

因此綜合來算，若一個二線選手一年獲得15場例行賽勝利加上打進季後賽，一年約略可獲得新台幣 927,000 元的薪水。若一個頂級選手在聯賽帶領隊伍全年連勝拿下春夏季冠軍，而在世界大賽16強止步，大約可上看新台幣 552 萬的年薪。

Toyz表示：「電競選手是賺的到的錢的。」，但Toyz也說，雖然表面很風光，要當一個電競選手必須成為遊戲中0.0幾趴的最強的玩家。此外要熱愛遊戲，必須要找到自己進步的地方，此外也要面對許多巨大的輿論壓力，比賽結果不好時，很可能在各方面都要受到網友攻擊，加上比賽本身就是很大的心理壓力，因此這些特質都是身為選手都是要面對的，由於電競選手的精華年齡大概在16～25歲，在這之後除了轉戰隊內勤外，或是賽評、主播、實況主，但這些都另外需要解說技巧以及個人魅力，因此在選手生涯結束後，其實也是相當大的挑戰。

最後Toyz也奉勸現今玩家千萬不要為了當選手而放棄學業或是工作，因為在現在，有實力的人其實根本不會被忽略掉，如果認為自己很強，但為了保障自己，最好不要輕易的放棄學業與工作。