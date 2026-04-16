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《人機迷網》解禁開86分　外謀品評「大膽創新但劇情略顯可惜」

記者黃冠瑋／綜合報導

由卡普空開發的最新作《人機迷網》於17日正式登場，如今綜合評分網站metacritic也公開評分，取得91間媒體均分86的高分，對此不少媒體都盛讚，「創新大膽的遊戲融合，儘管在劇情和設定上略顯保守，但在緊張刺激動作下，以及極具魅力的角色，這款遊戲仍然是卡普空近十年來最優秀作品之一」。

▼《人機迷網》解禁開86分。（圖／翻攝自《人機迷網》Steam）

▲▼《人機迷網》解禁開86分。（圖／翻攝自《人機迷網》Steam）

卡普空旗下動作射擊遊戲《人機迷網》，最早是在2020首次曝光，除了作為招牌的機械蘿莉黛安娜外，還結合了第三人稱射擊和「駭入」機制的獨特玩法，因此當時公布後，可說是掀起不少玩家熱烈討論。然而後續由於官方想更加完善製作，以便遊玩畫面能夠流暢，因此遭遇了多次延期發售，不過幸好隨著去年TGA上官方正式宣布將在今年4月17日上市，讓不少玩家不免期待。

如今遊戲將在4月17日上市，外媒評測也已成功解禁，開出86的綜合高分，與同為旗下熱門大作《惡靈古堡9：安魂曲》評分只差三分，整體來說幾乎一致好評，對此不少媒體讚揚，「遊戲中敢於大膽嘗試，融合了多種遊戲類型，打造出一種耳目一新的獨特體驗。其核心是融合了駭客元素的第三人稱射擊戰鬥，全程保持著引人入勝的刺激感，再加上扣人心弦的劇情，相當具備年度最佳遊戲的潛力」、「極具創新性的戰鬥系統，一對性格鮮明、互動和諧的主角組合，是一款非常特別的作品」、「創新大膽的遊戲融合，儘管在劇情和設定上略顯保守，但在緊張刺激動作下，以及極具魅力的角色，這款遊戲仍然是卡普空近十年來最優秀作品之一，也是2026年必玩之作」、「雖然劇情有時略顯單薄，但精彩的遊戲玩法足以彌補這點不足，有望衝擊今年最佳遊戲」。

關鍵字：人機迷網卡普空

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