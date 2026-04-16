ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

扮《七龍珠》弗利沙誤塗乳膠漆　超難洗全家幫摳...男孩眼神怨

記者楊智仁／綜合報導

《七龍珠》風靡數十年在全球各地擁有許多粉絲，至今不少 Cosplay 活動都能見到《七龍珠》角色身影。然而近日社群瘋傳一段影片，父母在幫忙男孩扮演反派弗利沙時，疑似誤用乳膠漆作為身體彩繪材料，導致顏料長時間無法清除，而孩子哀怨的眼神也成為熱議焦點。

▼男孩扮《七龍珠》弗利沙誤塗乳膠漆。（圖／翻攝自推特）▲▼扮弗利沙出大事。（圖／翻攝自推特）

近日一名男孩因扮成《七龍珠》弗利沙在社群平台爆紅，外觀上白色與紫色搭配相當到位，整體還原度極高令人讚嘆不已。然而隨著影片流傳，有網友開始注意到「妝感」與一般人體彩繪明顯不同，進一步追查後才發現，男孩使用的並非專業身體彩繪顏料，而是牆面乳膠漆。根據外媒透露，似乎是家長原本以為一般家用乳膠漆可以輕易洗掉，因此直接作為臨時化妝使用。

然而活動結束後，顏料卻異常頑固地附著在皮膚上，即使多次清洗仍難以去除，讓現場情況相當尷尬，最終是多人花費很多時間，連洗帶摳才終於把這些油漆清洗掉。但這也讓網友們擔心喊到，不應將非化妝用途的建材直接塗抹在皮膚上，尤其是兒童肌膚更可能產生刺激風險，下次使用前還是要先閱讀產品詳情。

關鍵字：七龍珠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

推薦閱讀

動漫帶來和平！日名門大學開「動漫和平課」　教學大綱曝光

扮《七龍珠》弗利沙誤塗乳膠漆　超難洗全家幫摳...男孩眼神怨

又愛又恨？網狂玩模擬神作3萬小時怒給負評：人生最挫折遊戲

美網紅親吻慰安婦像脫序大鬧韓國　遭判6個月道歉：我想念家人

人生低潮期被遊戲救贖！玩家苦讀五年成心療師　勵志經歷爆紅

《人機迷網》解禁開86分　外謀品評「大膽創新但劇情略顯可惜」

直擊／虛擬偶像也瘋白沙屯！「邊直播邊進香」民眾看傻狂拍照

《葬送的芙莉蓮》要推台語版！宣傳片搶先看　網：推薦給阿嬤

最終篇始動《86不存在的戰區》新作漫博亮相　幻彩蕾娜立牌登場

《刺客教條黑旗》重製驚傳新角加入　「印尼評級」洩露重回啟航

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

直擊／虛擬偶像「邊直播邊進香」

《人機迷網》解禁開86分

《葬送的芙莉蓮》要推台語版

從小玩《寶可夢》會改變大腦

男孩扮《七龍珠》弗利沙誤塗乳膠漆

迪士尼裁員千人...漫威視覺團隊近全倒

美網紅親吻慰安婦像脫序大鬧韓國

又愛又恨？網狂玩模擬神作3萬小時卻給負評

玩家被遊戲救贖、苦讀五年成心療師

日12歲童星撞名「毛利蘭」

最新新聞

慶應義塾大學開「動漫和平學」

男孩扮《七龍珠》弗利沙誤塗乳膠漆

又愛又恨？網狂玩模擬神作3萬小時卻給負評

美網紅親吻慰安婦像脫序大鬧韓國

玩家被遊戲救贖、苦讀五年成心療師

《人機迷網》解禁開86分

直擊／虛擬偶像「邊直播邊進香」

《葬送的芙莉蓮》要推台語版

《86不存在的戰區》新作漫博亮相

《刺客教條黑旗》重製傳新角加入

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366