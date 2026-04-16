扮《七龍珠》弗利沙誤塗乳膠漆　超難洗全家幫摳...男孩眼神怨

記者楊智仁／綜合報導

《七龍珠》風靡數十年在全球各地擁有許多粉絲，至今不少 Cosplay 活動都能見到《七龍珠》角色身影。然而近日社群瘋傳一段影片，父母在幫忙男孩扮演反派弗利沙時，疑似誤用乳膠漆作為身體彩繪材料，導致顏料長時間無法清除，而孩子哀怨的眼神也成為熱議焦點。

▼男孩扮《七龍珠》弗利沙誤塗乳膠漆。（圖／翻攝自推特）

近日一名男孩因扮成《七龍珠》弗利沙在社群平台爆紅，外觀上白色與紫色搭配相當到位，整體還原度極高令人讚嘆不已。然而隨著影片流傳，有網友開始注意到「妝感」與一般人體彩繪明顯不同，進一步追查後才發現，男孩使用的並非專業身體彩繪顏料，而是牆面乳膠漆。根據外媒透露，似乎是家長原本以為一般家用乳膠漆可以輕易洗掉，因此直接作為臨時化妝使用。

然而活動結束後，顏料卻異常頑固地附著在皮膚上，即使多次清洗仍難以去除，讓現場情況相當尷尬，最終是多人花費很多時間，連洗帶摳才終於把這些油漆清洗掉。但這也讓網友們擔心喊到，不應將非化妝用途的建材直接塗抹在皮膚上，尤其是兒童肌膚更可能產生刺激風險，下次使用前還是要先閱讀產品詳情。