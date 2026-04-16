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人生低潮期被遊戲救贖！玩家苦讀五年成心療師　勵志經歷爆紅

記者楊智仁／綜合報導

一款遊戲竟改變了人生方向。美國一名玩家近日在社群分享自身經歷，坦言因遊玩《女神異聞錄5 皇家版》決定投身心理諮商領域，最終真的成為一名執業治療師，這段經歷曝光後在短時間內吸引數十萬瀏覽。

▼玩家被遊戲救贖、苦讀五年成心療師。（圖／翻攝自Sega）▲▼丸喜拓人。（圖／翻攝自Sega）

玩家 「Nani」在社群平台上傳兩張照片，並寫下簡單一句話「我之所以成為治療師，是因為《女神異聞錄5》。」照片中，他手持 University of Phoenix 的諮商碩士學位證書，另一張則是與《Persona 5 Royal》角色 丸喜拓人的粉絲畫像合影。他在貼文中回憶，2020 年時自己正處於焦慮、自我否定與對世界感到憤怒的低潮期，直到接觸《女神異聞錄5 皇家版》看到校園輔導老師丸喜拓人進行心理治療的橋段後深受觸動。

「我當下就被『成為治療師』這個念頭吸引，隔天一早我就告訴媽媽想申請碩士，雖然我完全沒有心理學背景。」他表示，歷經五年以上的學習與臨床訓練，如今終於正式取得執照，「如果沒有這款有點傻氣的動畫風遊戲，這一切都不會發生。」他也特別感謝已故聲優 Billy Kametz 的演出，「那段表現深深打動我，甚至改變了我的人生軌跡。」

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全場粉絲搶著認親！　Karina：那是我的爸媽！！！

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