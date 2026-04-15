最終篇始動《86不存在的戰區》新作漫博亮相　幻彩蕾娜立牌登場

記者楊智仁／綜合報導

在全球讀者引頸期盼下，少年少女們的壯烈戰歌終於邁入最終篇，台灣角川今日宣布，由安里アサト老師執筆、しらび老師擔綱插畫，全球累計銷量突破 300 萬冊的高人氣作品《86─不存在的戰區─》，將於「2026 漫畫博覽會」隆重首賣系列最新作第 14 集《86─不存在的戰區─(Ep.14)─Paint it black─》。





本作憑藉其深刻的戰爭刻劃、民族歧視議題的探討以及令人揪心的戰友之情，榮登「這本輕小說真厲害！2018」新作排名第 1、綜合排名第 2，並榮獲第 23 屆電擊小說大賞「大賞」殊榮。動畫化後人氣更是橫掃全球。隨著劇情邁入激昂的最終篇章，台灣角川宣布將同步推出「限定版」與「特裝版」雙版本供粉絲收藏，豪華收錄作者安里アサト老師與插畫家しらび老師的複製簽名周邊，其中「特裝版」自即日起於各大通路展開事前預購。

即將推出的新作續篇中，故事進入了前所未有的至暗時刻。隨著前線防禦體系的全面崩潰，辛與機動打擊群再次陷入了絕境。諷刺的是，這一次將他們推向深淵的，除了無情席捲而來的「軍團」，還有世人那比硝煙更冷酷的惡意，將他們視為工具、封鎖所有退路的惡意，與當初那個被詛咒的「第八十六區」戰場如出一轍。





《86─不存在的戰區─(Ep.14)》特別規劃限定版與特裝版，打造豪華雙版本周邊【特裝版】開放指定通路＆台灣角川官網預購／販售，2026漫畫博覽會首賣登場，收錄「安里アサト老師複製簽名壓克力桌繪」、「典藏色紙」、「皮革鑰匙圈」；【限定版】將於2026漫畫博覽會獨家首賣，台灣角川官網限定發售──收錄「しらび老師複製簽名壓克力桌繪」、「炫彩壓克力色紙」、「軟軟胸章組 (2入) 」，雙版本皆收錄「本集小說 with 特別設計書衣」於黑白兩款絕讚設計的「特製珍藏書盒」中。





為了提升收藏的完整度，台灣角川特別推出「炫亮雷射場景立牌組」特典加購活動，凡預購、購買《86─不存在的戰區─Ep.14》特裝版或限定版，即可加價購買。立牌組採用特殊的雷射覆膜技術，充滿感動回憶經典場景的背景立牌，搭配女神蕾娜天使般絕美笑容的角色立牌，可在不同角度的光線照射下，展現極具質感的細緻幻彩光澤。