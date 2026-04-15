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日12歲童星撞名「毛利蘭」　父母曝不熟《柯南》純屬巧合

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《名偵探柯南》劇場版第 29 部作品《高速公路的墮天使》於 4 月 10日 正式上映，系列已連續三部作品票房突破 100 億日圓被視為「票房保證」。就在電影上映前夕，一則新藝人的社群貼文意外引爆話題，該名新人自我介紹寫到「大家好我是毛利蘭！已經升上國中，從福岡搬到沖繩，將在新的環境中努力活動，希望大家多多支持。」

▼日12歲童星撞名「毛利蘭」。（圖／翻攝自TMSアニメ公式チャンネル推特）▲▼柯南。（圖／翻攝自推特）

其實毛利這個姓氏在日本福岡地區並不罕見，但由於「毛利蘭」剛好和《名偵探柯南》女主角名字一模一樣，該貼文在短短不到一天內就累積超過 347 萬次瀏覽，迅速在社群平台掀起討論，網友留言表示，「這名字太有記憶點了」、「如果有真人版，會不會出現『毛利蘭飾演毛利蘭』的情況」，根據其所屬經紀公司資料顯示，這位新人目前 12 歲演藝經歷尚在起步階段。

對於名字是否為藝名，外媒向經紀公司詢問，「這是她的本名，她的父母當初並不知道《名偵探柯南》這部作品，也不清楚有同名角色，是在育兒過程中才發現這件事。」也就是說這起撞名純屬巧合，毛利蘭目前是沖繩女子團體成員之一，預計 5 月將在福岡市活動登台演出，至於未來發展經紀公司表示，將以課程訓練為主。

關鍵字：柯南

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