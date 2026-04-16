直擊／虛擬偶像也瘋白沙屯！「邊直播邊進香」民眾看傻狂拍照

記者蘇晟彥／綜合報導

橘子集團旗下AI虛擬偶像「宮廟少女宮祈緣」（暱稱小緣）首度以「數位香燈腳」形式參與為期9天8夜的白沙屯徒步進香活動，創下全台首例虛擬角色隨香紀錄，以「小緣號」讓虛擬偶像也能「親身參與」，不少路過香燈腳也都好奇打卡自拍，本次進香將以每天三小時主題直播，不方便到場的民眾也可以透過網路共同參與，替傳統文化注入新能量。



跳脫次元壁！AI虛擬偶像宮祈緣現身白沙屯媽祖進香活動 沿途互動掀話題

熱愛宮廟文化的小緣，於互動過程中多次展現對進香活動的高度興趣，並經擲筊請示媽祖後獲得允准參與隨香！為串聯線上與線下場景，橘子集團打造「小緣號」，支援長時間戶外移動與互動需求，形塑虛實整合的參與體驗，亦為虛擬偶像應用開創新場景。

隨香過程中，穿梭於人群的小緣號吸引不少香燈腳駐足互動，紛紛好奇螢幕中的角色身分，並熱情向直播中的小緣打招呼。活動期間，小緣準備多款限定結緣品，包括御守籤詩、驚喜壓克力互動轉盤、創意符令，以及與台灣知名插畫家「馬子狗」聯名推出的脫單御守，邀請香燈腳參與互動。首次與AI虛擬偶像宮祈緣交流的民眾驚喜表示：「本來就有追VTuber，在進香過程中看到這樣的互動形式，覺得很新奇！」也有民眾對小緣即時且有趣的回應感到驚訝，直呼：「這真的是AI嗎？太酷了！」



雲端隨香不缺席！宮祈緣每日主題直播火熱登場

為了讓無法親身參與盛事的粉絲也能體驗「數位香燈腳」隨香樂趣，宮祈緣Twitch及YouTube頻道每天推出三小時主題直播，粉絲可透過虛擬許願機制在線上留言互動或許下願望，讓小緣遠端送祝福；同時也將與Twitch直播主－火星來的雷夢、凱斯林展開「夢幻聯動」，邀請想感受現場氛圍的你來線上湊熱鬧！

從泛娛樂延伸至商務場景，虛擬人開啟數位互動新篇章

橘子集團深耕泛娛樂領域，專注於探索虛擬角色的多元應用邊界。我們透過「宮祈緣」參與白沙屯進香，成功將數位工具轉化為具備溫度的互動體驗，進一步驗證虛擬偶像於實體場域落地的可行性。未來，橘子集團將持續發揮在內容企劃與跨界整合的核心優勢，將虛擬人的觸角由泛娛樂延伸至商務與行銷領域，深度挖掘「創意場景 × 原創IP」的無限商業潛能。