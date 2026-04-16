ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

又愛又恨？網狂玩模擬神作3萬小時怒給負評：人生最挫折遊戲

記者楊智仁／綜合報導

遊戲世界中玩家投入數百甚至上千小時並不罕見，但若是一款單機遊戲累積將近 3 萬小時遊玩時間，卻仍留下負評，就顯得格外離奇，近期一則來自 Steam 的《Cities: Skylines》評論就在網路上掀起討論。

▼網玩《Cities: Skylines》3萬小時。（圖／翻攝自Steam）▲▼Sky lines。（圖／翻攝自Steam）

根據網友在 Reddit 分享的內容，該名玩家在撰寫評論時，累積遊玩時間高達 29,926.3 小時，雖然這個數字包含遊戲開啟但未實際操作時間，但即便扣除部分閒置時數依然是極為驚人的紀錄。有網友進一步計算，若以遊戲自推出約 11 年來推估，等同於每天平均遊玩超過 7 小時，幾乎可視為一份「全職工作」，此外 Steam 數據顯示該玩家在最近兩周仍遊玩了 68.3 小時，顯示其遊戲習慣相當穩定。

然而，令人意外的是這名玩家最終給出了負評，該則評論於 2026 年 4 月 11 日發布，內容指出「只要安裝模組，每次更新都會把整個遊戲搞壞，但這款遊戲又『必須』靠模組才能玩，因為原版內容無聊到難以忍受。開發商似乎沉迷於粉彩卡通風格與荒謬的建築設計，而頻繁更新導致的破壞，讓這成為我人生中最令人挫折與憤怒的遊戲。」

這則評論的矛盾之處也讓不少玩家笑了出來，一方面長時間投入遊戲，另一方面卻給出嚴厲批評形成強烈反差。事實上《Cities: Skylines》一直以來都是評價相當優秀的城市建設模擬遊戲，甚至被不少媒體列為該類型代表作之一， Steam 上評價為「壓倒性好評」。值得一提的是，相較於 2023 年推出、評價不佳的續作《Cities: Skylines II》，初代作品的口碑仍普遍穩定，因此也有玩家一度懷疑該評論是否誤指續作，但從遊玩時數來看，該名玩家確實長期遊玩的是初代版本無誤。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【22歲成大生車禍亡】父母痛失獨子心碎認屍　校方將致畢業證書

推薦閱讀

動漫帶來和平！日名門大學開「動漫和平課」　教學大綱曝光

扮《七龍珠》弗利沙誤塗乳膠漆　超難洗全家幫摳...男孩眼神怨

又愛又恨？網狂玩模擬神作3萬小時怒給負評：人生最挫折遊戲

美網紅親吻慰安婦像脫序大鬧韓國　遭判6個月道歉：我想念家人

人生低潮期被遊戲救贖！玩家苦讀五年成心療師　勵志經歷爆紅

《人機迷網》解禁開86分　外謀品評「大膽創新但劇情略顯可惜」

直擊／虛擬偶像也瘋白沙屯！「邊直播邊進香」民眾看傻狂拍照

《葬送的芙莉蓮》要推台語版！宣傳片搶先看　網：推薦給阿嬤

最終篇始動《86不存在的戰區》新作漫博亮相　幻彩蕾娜立牌登場

《刺客教條黑旗》重製驚傳新角加入　「印尼評級」洩露重回啟航

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

直擊／虛擬偶像「邊直播邊進香」

《人機迷網》解禁開86分

《葬送的芙莉蓮》要推台語版

從小玩《寶可夢》會改變大腦

男孩扮《七龍珠》弗利沙誤塗乳膠漆

迪士尼裁員千人...漫威視覺團隊近全倒

美網紅親吻慰安婦像脫序大鬧韓國

又愛又恨？網狂玩模擬神作3萬小時卻給負評

玩家被遊戲救贖、苦讀五年成心療師

日12歲童星撞名「毛利蘭」

最新新聞

慶應義塾大學開「動漫和平學」

男孩扮《七龍珠》弗利沙誤塗乳膠漆

又愛又恨？網狂玩模擬神作3萬小時卻給負評

美網紅親吻慰安婦像脫序大鬧韓國

玩家被遊戲救贖、苦讀五年成心療師

《人機迷網》解禁開86分

直擊／虛擬偶像「邊直播邊進香」

《葬送的芙莉蓮》要推台語版

《86不存在的戰區》新作漫博亮相

《刺客教條黑旗》重製傳新角加入

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366