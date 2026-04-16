又愛又恨？網狂玩模擬神作3萬小時怒給負評：人生最挫折遊戲

記者楊智仁／綜合報導

遊戲世界中玩家投入數百甚至上千小時並不罕見，但若是一款單機遊戲累積將近 3 萬小時遊玩時間，卻仍留下負評，就顯得格外離奇，近期一則來自 Steam 的《Cities: Skylines》評論就在網路上掀起討論。

▼網玩《Cities: Skylines》3萬小時。（圖／翻攝自Steam）

根據網友在 Reddit 分享的內容，該名玩家在撰寫評論時，累積遊玩時間高達 29,926.3 小時，雖然這個數字包含遊戲開啟但未實際操作時間，但即便扣除部分閒置時數依然是極為驚人的紀錄。有網友進一步計算，若以遊戲自推出約 11 年來推估，等同於每天平均遊玩超過 7 小時，幾乎可視為一份「全職工作」，此外 Steam 數據顯示該玩家在最近兩周仍遊玩了 68.3 小時，顯示其遊戲習慣相當穩定。

然而，令人意外的是這名玩家最終給出了負評，該則評論於 2026 年 4 月 11 日發布，內容指出「只要安裝模組，每次更新都會把整個遊戲搞壞，但這款遊戲又『必須』靠模組才能玩，因為原版內容無聊到難以忍受。開發商似乎沉迷於粉彩卡通風格與荒謬的建築設計，而頻繁更新導致的破壞，讓這成為我人生中最令人挫折與憤怒的遊戲。」

這則評論的矛盾之處也讓不少玩家笑了出來，一方面長時間投入遊戲，另一方面卻給出嚴厲批評形成強烈反差。事實上《Cities: Skylines》一直以來都是評價相當優秀的城市建設模擬遊戲，甚至被不少媒體列為該類型代表作之一， Steam 上評價為「壓倒性好評」。值得一提的是，相較於 2023 年推出、評價不佳的續作《Cities: Skylines II》，初代作品的口碑仍普遍穩定，因此也有玩家一度懷疑該評論是否誤指續作，但從遊玩時數來看，該名玩家確實長期遊玩的是初代版本無誤。