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巨型蟑螂現身！破千萬續作《Grounded 2》七月底展開體驗

記者黃冠瑋／綜合報導

由黑曜石娛樂所推出的《Grounded》（微小世界生存戰）於2022年推出前期就成功吸引超過1000萬玩家加入，並且成為當年度Xbox金搖桿遊戲獎。如今官方在Xbox Games Showcase上重磅宣布將推出續作《Grounded 2》，預計7月29日於PC、Xbox Series X/S平台展開體驗，並同時會加入到Game Pass陣容當中。

▼《Grounded 2》七月底搶先體驗。（圖／翻攝自YouTube／Xbox）

▲▼▼《Grounded 2》七月底搶先體驗。（圖／翻攝自YouTube／Xbox

《Grounded》其實是在2022年問世，當初只是由一個小團隊所開發，但沒想到後續取得了巨大成功，在遊戲初期就成功吸引破千萬玩家加入，並在當年斬獲 Xbox金搖桿遊戲獎，遊戲不僅融合了《親愛的，我把孩子縮小了》，還加入了《蟲蟲危機》的等元素，因此玩家在遊玩途中必須控制縮小人類在一個充滿大蟲子的世界中努力生存下去。

如今官方在Xbox Games Showcase上重磅宣布將推出續作《Grounded 2》，而此將延續前作特色，玩家將會透過收集食物來取得資源，並同時與各種危險的昆蟲展開激戰，其中像是變得無比巨大的蟑螂。當然根據官方預告，這些昆蟲不僅是敵人，也可能成為玩家的夥伴，而此次將會展現更多全新環境以及生存系統，遊戲也預計將在7月29日於 PC（Steam）、Xbox Series X/S平台展開體驗。

關鍵字：GroundedXbox黑曜石

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