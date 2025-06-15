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太政確新作？《Relooted》搶救非洲文物　網笑：黑人合理搶劫

記者黃冠瑋／綜合報導

2025年夏季遊戲節 Day of the Devs發表會上可說是齊聚許多玩家矚目遊戲，不過卻有一款由南非工作室Nyamakop 所開發的新遊戲《Relooted》引發玩家討論，原因竟是內容太政治正確，因為黑人必須從白人博物館手中搶回非洲文物。對此網友們開玩笑表示，「太政確了，合理化黑人偷東西」。

▼《Relooted》黑人搶劫掀網友討論。（圖／翻攝自YouTube／Epic Games）

▲▼《Relooted》合理化黑人搶劫。（圖／翻攝自YouTube／Epic Games）

《Relooted》是一款由南非獨立工作室Nyamakop所開發的搶劫遊戲，講述了從西方國家手中奪回非洲文物的故事。遊戲設定在未來的時間線中，西方國家簽署了一項條約，要求將掠奪的文物歸還其原產地非洲。但事情的發展卻出乎意料，西方領導人將這些文物藏匿在私人收藏中，因此一群來自南非約翰尼斯堡的烏合之眾必須制定策略，將這些文物偷回來。

遊戲中分為多個任務，每個任務都包含關於文物的簡報、潛入計畫階段以及搶劫。遊戲玩法融合了解謎和動作元素，玩家需要偵查每棟建築、制定行動計劃，然後執行計劃。一旦你拿到目標文物，安全警報就會響起，只能在有限的時間內逃脫，因此充分的準備至關重要。

對此開發商Nyamakop製作人Sithe Ncube也有出面解釋為何會製作這款遊戲的原因，他提到2018年一份法國政府的數據顯示，撒哈拉以南的非洲文化遺產，有90%都是被西方收藏機構擁有，所以有大量的重要文化、精神和文物，都沒有回歸到其歸屬地，因此才有了製作這款遊戲的契機。

消息一出後迅速引發玩家熱議並開玩笑表示，「這內容怎麼通過初期審核階段」、「哈哈，太政治正確了，黑人偷東西好像很合理」、「一款以非洲歷史文物為主題的遊戲，然後內容是搶劫」、「所以這款遊戲的受眾群體是誰」。

關鍵字：Relooted遊戲節

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