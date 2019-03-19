不敵Discord！RC語音確定3/31熄燈　網友哭：童年回憶掰掰

▲ RC 語音即將在月底走入歷史。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

陪伴許多老玩家多年的 RC 語音確定要收了！RC 語音官方在 3 月 19 日發出公告，表示由於業務規劃及代理合約到期，預定將在 3 月 31 日 00:00 起關閉所有伺服器，並且停止 RC 語音平台及直播等相關服務。

RC 語音是一款基於網路團隊語音通訊平臺的電腦軟體，主要功能是進行線上多人語音聊天、以及線上真人秀視頻互動。目前 RC 語音分為面向臺灣市場的繁體中文版本，以及面向歐美市場的英文、俄語版本。

過去 RC 語音在早期幾乎可以說是獨霸一方的團隊語音軟體，以簡單好上手、不佔資源等優點吸引大量用戶使用，近幾年直播風氣盛行，RC 語音才又額外開放 RC 直播等延伸服務。

然而近幾年來由於 Discord 等其他即時軟體盛行，主打無廣告的 Discord 加上相關應用多，很快地便席捲不少玩家，成為當今玩家首選的即時語音軟體，而這樣的市場變化就算是深耕多年的老品牌 RC 語音也難以招架的趨勢。

官方在公告中寫道：「感謝八年來各位玩家對RC的支持和喜愛。在大家的陪伴下我們一起度過了無數個快樂時光，您的不離不棄一直是對我們最大的鼓勵，您的寬容和理解都將成為我們無法忘卻的記憶。」

官方表示，RC 語音由於業務規劃及代理合約到期的原因，因此官方宣佈不得不遺憾地發佈 RC 平台停止運營服務的消息。未來將於 2019 年 3 月 31 日 00:00 關閉所有 RC 平台的服務器，並將停止 RC 語音平台及 RC 直播等產品的服務。

此外官方也在公告中一併公開伺服器關閉的時程規劃，3 月 19 日 15:00 起，停止一切儲值服務（包括RC語音，直播、遊戲、唱唱的PC客戶端、網頁及APP等儲值服務），3 月 31 日 00:00 起將正式停止 RC 所有服務。

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▲ 官方在公告中一併公開伺服器關閉的時程規劃。（圖／翻攝自 RC 語音官方網站）