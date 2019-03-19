ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

不敵Discord！RC語音確定3/31熄燈　網友哭：童年回憶掰掰

不敵Discord！RC語音確定3/31熄燈　網友哭：童年回憶掰掰（圖／記者樓菀玲攝）

▲ RC 語音即將在月底走入歷史。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

陪伴許多老玩家多年的 RC 語音確定要收了！RC 語音官方在 3 月 19 日發出公告，表示由於業務規劃及代理合約到期，預定將在 3 月 31 日 00:00 起關閉所有伺服器，並且停止 RC 語音平台及直播等相關服務。

RC 語音是一款基於網路團隊語音通訊平臺的電腦軟體，主要功能是進行線上多人語音聊天、以及線上真人秀視頻互動。目前 RC 語音分為面向臺灣市場的繁體中文版本，以及面向歐美市場的英文、俄語版本。

過去 RC 語音在早期幾乎可以說是獨霸一方的團隊語音軟體，以簡單好上手、不佔資源等優點吸引大量用戶使用，近幾年直播風氣盛行，RC 語音才又額外開放 RC 直播等延伸服務。

然而近幾年來由於 Discord 等其他即時軟體盛行，主打無廣告的 Discord 加上相關應用多，很快地便席捲不少玩家，成為當今玩家首選的即時語音軟體，而這樣的市場變化就算是深耕多年的老品牌 RC 語音也難以招架的趨勢。

官方在公告中寫道：「感謝八年來各位玩家對RC的支持和喜愛。在大家的陪伴下我們一起度過了無數個快樂時光，您的不離不棄一直是對我們最大的鼓勵，您的寬容和理解都將成為我們無法忘卻的記憶。」

官方表示，RC 語音由於業務規劃及代理合約到期的原因，因此官方宣佈不得不遺憾地發佈 RC 平台停止運營服務的消息。未來將於 2019 年 3 月 31 日 00:00 關閉所有 RC 平台的服務器，並將停止 RC 語音平台及 RC 直播等產品的服務。

此外官方也在公告中一併公開伺服器關閉的時程規劃，3 月 19 日 15:00 起，停止一切儲值服務（包括RC語音，直播、遊戲、唱唱的PC客戶端、網頁及APP等儲值服務），3 月 31 日 00:00 起將正式停止 RC 所有服務。

●工人智慧推薦

1、電競選手賺多少？Toyz曝光台灣《英雄聯盟》選手年薪

2、《爆爆王M》3/21上市　六大角色技能搶先看

3、騰訊擁48.4%股份！Epic被爆收集玩家Steam隱私資料

不敵Discord！RC語音確定3/31熄燈　網友哭：童年回憶掰掰（圖／翻攝自RC語音官方網站）

▲ 官方在公告中一併公開伺服器關閉的時程規劃。（圖／翻攝自 RC 語音官方網站）

關鍵字：RC語音Discord

推薦閱讀

充滿網友回憶！8年歷史的RC語音不敵時代浪潮即將關閉

不敵Discord！RC語音確定3/31熄燈　網友哭：童年回憶掰掰

舊卡也可開光線追蹤!？NVIDIA四月將更新GTX系列驅動程式

老公月花1萬買《傳說對決》點數！妻怒砍帳號：心痛嗎？　他睡醒奧義全光

電競選手賺多少？Toyz曝光台灣《英雄聯盟》選手年薪

迎接北半球春天！《Pokémon GO》3/20起提高草系出現率

《黑色沙漠M》開發團隊客答問　官方：有定期處理外掛

《黑色沙漠M》新職業武鬥家亮相　經典地區「大沙漠」要來了

《轉生史萊姆》動畫確定將有第二季　粉絲敲碗：快點出

睽違15年重返手遊　網龍《戀愛盒子M》首波測試限定Android

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

老公月花1萬買傳說點數！妻砍帳號：心痛嗎？　

《Pokémon GO》提高草系出現率

RC語音確定3/31熄燈　網哭：回憶

《爆爆王M》六大角色技能搶先看

Toyz曝光《英雄聯盟》選手年薪

製作人：一定會讓《審判之眼》回歸

《黑沙M》官方：有定期處理外掛

《轉生史萊姆》動畫將有第二季

RC語音平台即將關閉

《果青》將製作第三季動畫

最新新聞

RC語音平台即將關閉

RC語音確定3/31熄燈　網哭：回憶

NVIDIA舊卡也可開光線追蹤!?

老公月花1萬買傳說點數！妻砍帳號：心痛嗎？　

Toyz曝光《英雄聯盟》選手年薪

《Pokémon GO》提高草系出現率

《黑沙M》官方：有定期處理外掛

《黑色沙漠M》新職業

《轉生史萊姆》動畫將有第二季

網龍《戀愛盒子M》測試限Android

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366