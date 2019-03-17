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Epic啟動器被爆收集玩家Steam隱私資料 Valve展開調查

Steam王朝出現威脅！Epic Games進軍遊戲商城計畫公開。（圖／翻攝官網）

記者周之鼎／台北報導

PC遊戲平台戰爭正式開戰！日前北美最大論壇Reddit爆出由Epic Games設立的新平台Epic store會偷偷收集玩家在Steam的使用者數據，包含是否有安裝Steam、好友、遊玩記錄等等的雲端資訊，可以說根本已經是「間諜軟體」，引爆新一波的隱私戰爭。

Epic Store在去年公開後，以較低的分潤費吸引遊戲廠商目光，包含了目前當紅的《全境封鎖2》以及日前因為臨時轉至EPIC導致許多玩家暴怒的《戰慄深隧：流亡》等等都帶槍投靠。市場原先預期 Epic Store 的出現確實可能衝擊 Steam 在PC遊戲平台的龍頭霸主地位，但卻爆出蒐集玩家在另一平台的隱私爭議。

由於騰訊在2012年7月以3.3億美元收購 Epic Games 48.4% 的股份。因此已經被視為是騰訊集團的聯營公司，基本上Epic已經承認了會因為玩家同時擁有 Steam 而產生出檔案，但是主要是為了防止遊戲在進行時更新，而這些資訊並不會傳送到Epic，而只有在玩家點擊允許後，才會匯入你的 Steam 好友資料，此外除了好友資料以外並不會將其他資料上傳到Epic伺服器。

Epic Games的執行長 Tim Sweeney 則跳出來滅火，表示 強調騰訊不是Epic母公司，並且Epic絕對不會向騰訊或任何其他公司透露使用者資料，也不會將個資賣拿來銷售，Tim Sweeney說：「身為 Epic 創辦人我絕不允許這種事發生。」

另一邊，據海外媒體Bleeping Computer的報導，Steam開發商Valve已經展開調查，同時也表示：「存在電腦中的用戶端Steam數據僅供在該電腦上使用，不應該由其他程式使用或上傳到第三方服務上。」

特別是騰訊日前投資北美最大論壇 Reddit 1.5億美元，但另一方面騰訊也協助對岸政府進行網路長城的建立與控管，在重視隱私的歐美玩家眼中可是黑到不行。玩家對此則是一面倒的指責Epic，認為「果然是騰訊會做的事」、「EPIC這點倒是學的很快」，而也有網友表示Epic Games 此舉嚴重違反日前上路的 GDPR（歐盟一般資料保護規範），Epic Games很可能「挫咧但」。
 

關鍵字：Epic Gamessteam商城遊戲

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