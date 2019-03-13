《爆爆王M》3/21上市　六大角色技能搶先看

記者樓菀玲／台北報導

NEXON手遊新作《爆爆王M》即將在3月21日正式登場，遊戲自事前預約開放兩週以來，已超過兩百萬名玩家熱情預約，十足顯見玩家對《爆爆王M》的上市期待。官方表示為了行動裝置的使用習慣，特地為遊戲做了更多的操作優化，除了要忠實還原遊戲的玩法之外，更不能失去操作手感的醍醐味，為的就是讓玩家們充分享受到爆爆王M遊戲時的樂趣。



在3月21日上市的版本中，官方表示玩家將有六個角色可以使用，其分別是：睏寶的特殊技能是脫離水泡的時候，移動速度將會暫時性的提昇；藍寶的特殊技能就是在拯救同伴脫離水泡時，會有暫時性的盾牌來保護友軍；囡囡的特殊技能是在用水球捕獲敵人時，自己的移動速度將會短暫提昇；痞子妹的特殊技能是在救出同伴後自己將會暫時隱形，同時也暫時提昇移動速度；ㄚ肥在吃掉場上的道具時，將會減少自身技能的冷卻時間；新角色戴奇的技能是一旦場上友軍水泡被踩破，他的移動速度就會暫時增加。

自即日起到遊戲官方預約註冊頁面及Google Play預約註冊，每位完成的玩家都將可以獲得限定裝飾道具「天使氣球」以及「天使水球」一份，除了參與遊戲事前預約活動外，同時加入遊戲官方粉絲團參加活動，更有機會抽到「SamsungNote9」手機與「紳士睏寶套裝」。