水球大戰也搞大逃殺　原廠直營《爆爆王M》開放事前登錄

▲ 《爆爆王M》於即日起開放玩家事前登錄。（圖／翻攝自YouTube／Nexon Taiwan）



記者樓菀玲／綜合報導

Nexon 旗下改編《爆爆王》手機遊戲新作《爆爆王M》已於日前開放玩家事前登錄，並且釋出最新宣傳影片，帶領玩家一起重溫當年與好友一起「村10」的感動。

《爆爆王M》是一款基於《爆爆王》改編而來的手機遊戲作品，整體玩法基本上和以前大同小異，玩家必須得在各式各樣不同的地圖當中，引爆炸彈來打敗對手。

同樣的遊戲模式搬到手機平台，玩家可藉由控制畫面左右兩側的虛擬搖桿來進行操作，相較於其他 PC 改編作品來說，《爆爆王M》本身的操作邏輯反而更適合手機玩家。

▲ 遊戲玩法基本上和以前大同小異，同樣得靠著引爆「水球」來擊敗對手。（圖／記者洪聖壹攝）



據了解，在全新的《爆爆王 M》中，遊戲加入了全新的「超技能」，這些超技能將包括：誘導魚雷、屏障防護、衝擊波、霧氣及水泡等技能，玩家可以從官方釋出的最新影片當中可以搶先一窺。

至於許多玩家所關心的遊戲模式，這次所推出的《爆爆王 M》將收錄了可以二對二戰鬥的「對戰模式」、16 人大逃殺的「生存戰」，以及在限制時間之內比誰吃了最多包子的「我還有點餓」模式。

而《爆爆王M》除了將原作精神還原之外，未來也將會推出全新的原創角色，至於遊戲地圖方面，官方目前雖然還沒有公開有哪些地圖加入，但估計許多玩家所熟悉的「村10」、「海14」等經典圖都將有可能重現手機平台。