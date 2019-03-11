獨家／可能只玩一年!？LOL俄羅斯女子電競隊VE談心路歷程

記者周之鼎／台北報導

日前受到不少台灣玩家關注的《英雄聯盟》俄羅斯女子戰隊Vaevictis Esports，《Ettoday遊戲雲》透過E-Mail獨家訪問Vaevictis Esports的戰隊方以及隊員，請他們談談參加LCL聯賽的心得。而這次專訪的日期是在VE對VS以2:52的人頭落敗，以及ROX對VE 5 BAN輔助之後，LCL對ROX、VS兩隊判罰之前，因此在訪問時還並未得知判決結果。

隊經理兼中路選手的 Elena Koval（選手ID： VioletFairy）首先就自白：「當LCL特許經營權將被釋放後，我們很可能會將會安排我們選手到其他財務更好的組織。因此，今年我們將LCL作為我們的最後一年，這是我們實現夢想的最佳時機。特別是我們希望可以在LCL看到專業的女子隊。事實上有很多女子隊，但她們沒有機會參與比賽。這些選手想要努力並取得進步，所以我簽下了她們。我們一直被指責沒有讓女選手在這個高水平的賽區獲得優秀的成績。對此我們只想說，我們簽了一個來自各個不同地區的女生的團隊，本來就需要時間磨合練默契。也因為我們是第一支參與LCL的女子隊，我們遇到了很多浪費時間的問題。但我們放100％的心力致力於比賽，進步和提升自己！我們的女選手並不像我們一樣害怕！在這麼大的職業舞台參賽，對選手和我們來說都是很大的冒險，但我們已經站在這了。」至於隊員們則簡單表示：「 最早是希望可以打女子錦標賽，最後到LCL，而我們也打到了 :)」

而這支隊伍的成立，主要是隊經理 VioletFairy 和 Ksenia Mescheryakova（選手ID：Trianna，負責射手位置）熟識已久，這些女孩們之前也常常一起玩，而 Trianna 最後把這個團隊召集起來。事實上VG戰隊旗下也有男子隊伍，團隊經理表示，實際上沒有太多差異。反而女選手更負責，更少情緒化，她們相當意志堅強。談到目前的訓練，團隊成員坦白目前從來不與男生隊伍練習，所以「不會」說是這些強隊不願意和他們練。不過女子對成員也開玩笑表示：「 我們猜測男女隊之間的訓練肯定有些差異，我懷疑男性選手應該不會在訓練中去修指甲。」

被問到是否認為男女在電競遊戲中有先天性的差異，隊員則表示：「我們認為不會有很大的先天性差異，但是男性玩家可以整天投入到遊戲中。而通常女性並不會這樣。我們認為大部分女性不會把時間花費在遊戲上。一些女玩家不相信自己可以變強。她們會害怕來自網路的批評，覺得自己一定比男性打得更差。但我們不害怕這點，所以我們準備好面對這些問題。」對於想成為職業選手的女性玩家，團隊成員說：「不要害怕失敗，不要認真地對待批評和負面評論。如果妳有目標並有機會展示自己，就上吧！寧可嘗試而不是之後才在後悔你沒有去冒險。」隊經理也透露在他們的推特有一些女性選手的訓練方法。

另外Vaevictis Esports也借此機會澄清並非五位選手都是玩輔助出身，像是 VioletFairy 一直以來都是玩中路角色。我們也問到當看到ROX5 Ban輔助時的想法，團隊則大方表示：「這沒關係，我們認為對我們來說是很好的針對。」並表示團隊在經歷失敗後並不會因此感到挫折，每一次的失敗都可以讓隊伍變的更強。並表示像VG這樣狂殺的隊伍，未來也一定會想到辦法克服。Vaevictis Esports 也表示，「我們想在競爭激烈的LoL中成長和進步，也想結識其他國家的朋友並參加外國比賽。」

▲支持VE的Coser粉絲Anna畫了一張「我們不是只有輔助」的圖給VE。

對於網友的酸言酸語，VE表示並不在意，這些攻擊言語都是幽默以對，並不會傷害到她們，而且看完所有的負面評論有時候會覺得非常有趣。隊經理則說：「自我們公布以來，更大部分是被認為是獨立國協區（CIS）的電競體制問題，所以並沒有太多針對我們的言論，上帝保佑支持我們的人，他們的支持很有幫助，謝謝他們。」

同時我們也問到VE的隊員未來有想要怎樣的發展，VE表示將持續在賽事、實況、訪問中精進，被問到除了LOL之外有什麼娛樂，VE表示打野選手Aida Kazaryan（遊戲ID：Merao）喜歡繪畫和設計，AD選手Trianna則是一位舞者。最後，我們也問了VE的各位隊員是否都有男友，是否有考慮過異國戀情，團隊則表示：「有些人有有些人沒有，愛無國界:)」。