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俄男的復仇！LOL俄羅斯女子戰隊被當電腦打13分鐘就落敗

科技中心／綜合報導

日前我們曾報導「《英雄聯盟》俄羅斯女子戰隊遭5 Ban輔助 官方判ROX性別歧視」，而另一隊同樣遭判罰的隊伍Vega Squadron今（3/4）日再次與俄羅斯女子戰隊 Vaevictis Esports 狹路相逢，這次 Vega Squadron 決定「不演了」，拿出實力直接在13分鐘就結束比賽。

Vega Squadron在之前對上VE的比賽中， Vega Squadron在比賽中早早就取得巨大優勢，但並不急於結束遊戲，反而在比賽中上演一場超級虐殺秀，這場比賽最終人頭數是以52:2的超懸殊差距結束。這場比賽也讓Vega Squadron遭到官方懲處。官方認為此舉違反了LCL的規定，以及召喚師守則第9條，向Vega Squadron戰隊發出警告，如果再發生違規行為，他們將會有更加嚴厲的處罰。而這次再次對上，Vega Squadron則直接拿出最強實力，一口氣在13分鐘就打爆Vaevictis Esports的主堡結束遊戲，毫不給對方面子，也等同表達對於先前官方判決的不滿。

許多人疑惑為何Vaevictis Esports這五名沒有職業經驗的女子選手可以站上《英雄聯盟》歐陸聯賽（LCL）的最高殿堂，主因還是LCL今年推行聯盟化，而因此取消了升降賽制，也讓實力不足的隊伍可以直接躋身一級聯賽，自然也造成了這種實力差距極大的比賽甚至引發性別爭議。但顯然對於 Vaevictis Esports 的老闆來說，獲勝並不見得是他最主要的目的。

不過這場仍不是《英雄聯盟》職業賽事中最短的一場比賽，最短的一場比賽是2013年韓國（當時為OGN）聯賽中的一場比賽，由Samsung Galaxy Ozone 對上 Team Dark，Team Dark的五位選手為了聲援自家因為代打被Riot禁賽的隊長Dopa，一致選擇了5個打野英雄，而且一開局就開始到處亂送頭跟插眼，最終這場比賽僅花8分20秒就結束，如此沒有運動家精神的舉動也遭到最嚴厲的懲處，Team Dark被直接禁賽到季末，整隻隊伍也隨之解散。

至於台灣隊伍最快的比賽則不是發生在賽區內，而是在2016的全明星賽上，當時結合Ziv、Karsa、Maple、Bebe、Albis的LMS明星隊展現台灣賽區實力，以18分鐘49秒的時間就擊敗了東南亞的GPL明星隊。

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關鍵字：LOL俄羅斯女子隊 Vaevictis Esports 英雄聯盟

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