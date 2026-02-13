《絕地戰兵2》迎「鐵腕威壓」更新　舊敵率7億機械大軍征伐民主

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼旗下線上合作射擊《絕地戰兵2》近日迎來重大更新「鐵腕威壓」，此次玩家將深入自動機械戰爭機器的核心，不惜一切代價捍衛民主。其中將會前往機械人母星「生化斯坦」，面對前作登場的舊敵生化人，以及所率領的7億機械大軍，試圖摧毀機械量產，以此消除對超級地球的威脅。

▼《絕地戰兵2》迎「鐵腕威壓」更新。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation）

關於機械人母星「生化斯坦」資訊，其實有時常在遊玩《絕地戰兵2》的玩家就非常熟悉，自動機械屬於《絕地戰兵2》三大敵營陣容之一，相較於其他敵怪，自動機械擁有種類繁多的單位，因此常被玩家譽為戰場上的惡夢。由於它們的許多單位都身披重甲，也意味著玩家需要花費大量時間才能將其擊敗。此外官方為了確保玩家能受到成群單位的圍攻，因此在城市地圖上完成任務時，這些機器人就會變得尤其難以對付，再加上狹窄的空間和擁擠的街道使得自動機械很容易壓制玩家，對於玩家而言可說是有相當大的難度挑戰。

另外，在此次更新中除了常見的機器人之外，玩家還將面對致命的機械改造人，其中包含三種全新的敵人類型，像是煽動者（Agitators）可以操控自動機械單位，利用其厚重的裝甲和特殊能力來阻撓玩家的前進，從而獲得戰術優勢。同時，機械激進者（Radicals）則是會以兇猛的霰彈槍發動猛攻，讓玩家在遊玩時必須隨時保持警覺，以彰顯對「生化人統治未來」的瘋狂執念，至於巨型者（Vox Engine）一邊高聲播放生化宣傳廣播，一邊在戰場上滾動前進，並配有「新型大規模毀滅武器」，包括雙聯雷射砲、火箭彈與雷射機槍等，堪稱是壓迫感十足。

至於玩家陣營規模方面，官方為了強調隊友協助重要性，因此在調度銀河級增援規模，全體玩家共享有限的2億增援次數，這也意味著一旦玩家增援陣亡耗盡，此次破壞「生化斯坦」機械人量產任務將宣告失敗。不過官方或許深怕此次難度引起大量玩家不滿，有額外推出全新債券「Siege Breakers」，玩家可透過此物獲得G/SH-39 護盾等防禦支援裝備，以此來抵禦這次威脅。