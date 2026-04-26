ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

現實趕上了故事！《刀劍神域》AR歌姬尤娜演唱會動畫同天開唱

記者楊智仁／綜合報導

當動畫中時間與現實重疊，虛構舞台也能成為真實的感動時刻，《刀劍神域》粉絲熟悉的 AR 擴增實境偶像歌姬「尤娜」，將在她劇中登場的那一天正式於現實世界開唱，這場跨越虛擬與現實的演出，不僅讓作品情節成真，也再次喚起粉絲對角色與聲音的情感連結。

▼「Yuna First Live」4 月 29 日開唱。（圖／翻攝自YT）▲▼「Yuna First Live」。（圖／翻攝自YT）

《刀劍神域》官方宣布將於 2026 年 4 月 29 日下午 5 點舉辦「Yuna First Live」，這一天正是 2017 年上映的劇場版《刀劍神域 序列爭戰》中，尤娜舉辦演唱會的劇情日期，官方表示「尤娜舉辦演唱會的那一天，終於與現實交會。」

尤娜在作品中以「歌姬」形象深受粉絲喜愛，角色原本由已故聲優神田沙也加擔任，其歌聲與演出至今仍讓粉絲難以忘懷，另一方面《刀劍神域》在 2023 年宣布尤娜將由松田利冴繼續聲演，官方表示，為了讓作品能持續發展 10 年、20 年，尤娜也希望能與《刀劍神域》一同持續前行，但同時也強調神田沙也加所演唱的歌曲無可取代。

經過與原作者川原礫及製作委員會的審慎討論後，官方決定保留神田沙也加過去所演唱的所有歌曲，後續若尤娜於劇情中登場，松田利冴將陪伴著大家，在尊重既有作品情感的前提下，尤娜會持續活躍於《刀劍神域》的世界之中。隨著這場「Yuna First Live」即將登場，這位誕生於虛擬世界的歌姬，也將再次跨越界線與現實世界的粉絲相遇。

關鍵字：刀劍神域

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【珠珠表情包連發】李珠珢場邊應援「表情大洗三溫暖」　心情雲霄飛車全被拍

推薦閱讀

現實趕上了故事！《刀劍神域》AR歌姬尤娜演唱會動畫同天開唱

電影遭影評狂批...瑪利歐之父不懂嘆：明明都是支持電影的人

手遊每月虧百萬倒閉...玩家霸氣自己開公司接手　拚救回最愛遊戲

照抄做爆紅遊戲不懂基礎　開發者面試10次失敗：一道題認清自己

漫畫書腰賣4萬日圓！網驚見《美少女戰士》初版配件拍高價

年齡驗證擴大！索尼鎖英國PS玩家　六月沒驗恐禁網憂：美好消失

《戰地風雲6》「斑斕柏油」曝光　網猜5賽季移步拉斯維加斯

《Rust》驚傳「神秘新頁」　網猜二代開發傻眼：不是我們做的

《人機迷網》標題「待機」藏彩蛋　4分鐘驚喜亂入網笑誠意滿滿

2026 Garena Game Jam報名開跑　優勝隊伍直送G8參展

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《美少女戰士》書腰竟賣到4萬日圓

索尼鎖定英國PS玩家年齡驗證！

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

《戰地風雲6》斑斕柏油曝光

《最後生還者》真菌免疫暗示續作

照抄做遊戲不懂基礎、開發者面試失敗

《人機迷網》標題待機藏彩蛋

中國動畫公司倒閉...降薪仍撐不住

電影遭影評狂批...瑪利歐之父不懂發聲

網紅砸千萬買最高評級「航海王」漫畫

最新新聞

《刀劍神域》虛擬偶像尤娜辦演唱會

電影遭影評狂批...瑪利歐之父不懂發聲

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

照抄做遊戲不懂基礎、開發者面試失敗

《美少女戰士》書腰竟賣到4萬日圓

索尼鎖定英國PS玩家年齡驗證！

《戰地風雲6》斑斕柏油曝光

《Rust》驚傳「神秘新頁」

《人機迷網》標題待機藏彩蛋

2026 Garena Game Jam報名開跑

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366