現實趕上了故事！《刀劍神域》AR歌姬尤娜演唱會動畫同天開唱

記者楊智仁／綜合報導

當動畫中時間與現實重疊，虛構舞台也能成為真實的感動時刻，《刀劍神域》粉絲熟悉的 AR 擴增實境偶像歌姬「尤娜」，將在她劇中登場的那一天正式於現實世界開唱，這場跨越虛擬與現實的演出，不僅讓作品情節成真，也再次喚起粉絲對角色與聲音的情感連結。

▼「Yuna First Live」4 月 29 日開唱。（圖／翻攝自YT）

《刀劍神域》官方宣布將於 2026 年 4 月 29 日下午 5 點舉辦「Yuna First Live」，這一天正是 2017 年上映的劇場版《刀劍神域 序列爭戰》中，尤娜舉辦演唱會的劇情日期，官方表示「尤娜舉辦演唱會的那一天，終於與現實交會。」

尤娜在作品中以「歌姬」形象深受粉絲喜愛，角色原本由已故聲優神田沙也加擔任，其歌聲與演出至今仍讓粉絲難以忘懷，另一方面《刀劍神域》在 2023 年宣布尤娜將由松田利冴繼續聲演，官方表示，為了讓作品能持續發展 10 年、20 年，尤娜也希望能與《刀劍神域》一同持續前行，但同時也強調神田沙也加所演唱的歌曲無可取代。

經過與原作者川原礫及製作委員會的審慎討論後，官方決定保留神田沙也加過去所演唱的所有歌曲，後續若尤娜於劇情中登場，松田利冴將陪伴著大家，在尊重既有作品情感的前提下，尤娜會持續活躍於《刀劍神域》的世界之中。隨著這場「Yuna First Live」即將登場，這位誕生於虛擬世界的歌姬，也將再次跨越界線與現實世界的粉絲相遇。