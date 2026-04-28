JUMP次世代看板《神樂鉢》動畫化！世界巡迴開跑、製作陣容曝光

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品正式邁向下個階段，由漫畫家外薗健創作的《神樂鉢》宣布將改編為動畫，預計於 2027 年 4 月開播，官方同步公開前導視覺圖、預告PV，以及主要聲優與製作團隊資訊，為這部話題作品揭開全新篇章。

《神樂鉢》是一部以日本刀為核心的戰鬥動作漫畫，故事被建立在齊廷戰爭 15 年後的現代日本。 主角六平千鑛在國家最有名的刀匠父親的指導下每天努力學習鍛刀技術，本以為日子會平靜地度過，但父親卻突然遭到惡黨暗殺，其打造的六把妖刀也被奪走，千鑛遂決定拔刀向惡黨復仇，並為奪回父親的妖刀而戰。

作者外薗健為 2000 年出生的大阪出身漫畫家，《神樂鉢》也是其首部連載作品。自 2023 年 9 月於週刊少年Jump開始連載後迅速爆紅，在 MANGA Plus by SHUEISHA 上更於首周拿下全球閱覽數第一（英語版）。作品亦於 2024 年獲得「下一部人氣漫畫大賞」漫畫部門第 1 名，並於 2026 年累計發行突破 400 萬冊，被出版社視為當前 Jump 最具銷售力的招牌作品之一。

本作主角六平千鑛一角，將由木村太飛擔任配音，製作陣容方面，導演由曾參與《刀劍神域II》與《天國大魔境》的竹內哲也擔任；角色設計則由曾負責《青之驅魔師》與《七大罪》的佐佐木啓悟操刀，動畫製作則由 Cypic 負責。此外，官方也宣布將舉辦動畫《神樂鉢》世界巡迴活動，預計自今年夏季起於全球各大動漫活動中先行上映第 1 話前 20分鐘內容，最終站則將於日本舉行，並邀請豪華來賓搶先放映完整第1話。