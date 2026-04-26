照抄做爆紅遊戲不懂基礎　開發者面試10次失敗：一道題認清自己

記者楊智仁／綜合報導

曾使用Unity開發遊戲長達 3 年的開發者 Dirk Tomic，近日分享自身經歷指出，長期依賴教學影片與範例程式，雖成功製作出具話題性的作品，卻在面試中因無法回答基礎問題而屢屢受挫，最終才意識到自身學習方式存在根本問題。

▼照抄做遊戲不懂基礎、開發者面試失敗。（示意圖／翻攝自免費圖庫stocksnap）

Tomic 表示，過去主要透過 YouTube 學習 Unity 開發，包括 Brackeys、Code Monkey 及開發者 Jason Weimann 等頻道，不過學習方式多為暫停影片後照抄程式碼，並未深入理解內容。在此模式下，他曾完成一款 Android AR 遊戲《Skeletons AR》開發時間約一個月，該作品因具備戰鬥玩法，在當時多數僅展示模型的 AR 應用中顯得突出迅速引發關注，然而 Tomic 坦言，該作品實際多數功能仰賴 Vuforia SDK，他僅撰寫約 5 段程式碼，且無法清楚解釋遊戲內任何系統的運作方式。

由於缺乏基礎理解，在塞爾維亞貝爾格勒的一場面試中，面試官詢問「為何使用 Queue 」成為關鍵轉折點，Tomic 因僅照教學使用，無法解釋原因與運作方式，當場意識到自身不足最終未獲錄取。此後他雖持續參加多達 10 次面試，擁有作品與展示內容，卻因無法回答技術問題而接連失敗。

經歷多次挫敗後，Tomic 停止將失敗歸因於外界轉而重新學習程式基礎，他表示，過去一直認為貝爾格勒面試是轉折點，但實際上從學習Unity開始就已走在錯誤路徑上。他也將這種只重成果、不重理解的開發方式稱為「vibecoding」，並警告新手，「作品看起來或許很好，但若缺乏理解，本質上仍不具備開發能力。」