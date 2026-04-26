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電影遭影評狂批...瑪利歐之父不懂嘆：明明都是支持電影的人

記者楊智仁／綜合報導

在影評與觀眾評價持續分歧的情況下，任天堂「瑪利歐之父」宮本茂近日坦言，對於《超級瑪利歐銀河電影》在西方市場遭遇的負面評價感到相當意外。儘管作品在票房表現上依舊強勢，但評論界的反應，仍讓這位遊戲產業傳奇人物直呼「難以理解」。

▼電影遭影評狂批...瑪利歐之父不懂。（圖／翻攝自環球影片 官方頻道）▲▼▼《超級瑪利歐銀河》賣破百億。（圖／翻攝自環球影片 官方頻道）

根據外媒報導，宮本茂在日本上映前接受當地聯訪時被問及《超級瑪利歐銀河電影》在西方的評價情況。對此，他表示，雖然理解部分針對前作《超級瑪利歐兄弟》的批評，但原本認為續作的評價會有所改善，沒想到結果卻更加嚴苛，「現在的情況非常相似，關於前一部作品，我認為影評人的一些意見是有其道理，不過我原以為這次會有所不同，結果卻發現批評比之前更加嚴重。」

他進一步指出，「這真的讓人困惑，我們從不同領域跨足而來，並且努力希望能為電影產業注入活力，但那些理應支持這件事的人，卻反而採取較為消極的態度。」如同前作一樣，《超級瑪利歐銀河》目前在影評與觀眾之間呈現明顯落差。在影評彙整網站R otten Tomatoes 上，該片目前影評人評分為 43%，觀眾評分則高達 89%。顯示主要目標族群對作品的接受度相當高。

儘管評價兩極，該片在尚未於日本上映前，全球票房已達 7.52 億美元，突破 10 億美元大關的可能性正逐步提高。此外，宮本茂在訪談中也提到，對於電影在日本市場的表現抱持期待，特別是因為本作並非單純翻譯版本，而是針對日本觀眾重新撰寫劇本，「日本版本相當特別，通常我們會先製作英文版本，再進行各國在地化，但從第一部開始，我們就是同步製作英日劇本，而這次我們沒有直接翻譯英文版，而是完全重新撰寫成日文版本。」

關鍵字：超級瑪利歐銀河

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