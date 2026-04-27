AI已成遊戲開發日常　Google高層曝「只是很多人不敢說」

記者楊智仁／綜合報導

AI技術正快速滲透遊戲產業，但多數玩家可能尚未察覺，Google高層近日指出，幾乎所有大型遊戲開發工作室如今都已導入AI工具，只是出於玩家反彈與輿論壓力，許多公司選擇不對外公開。

▼AI成開發日常、Google：很多人不敢說。（示意圖／翻攝自Steam）

Google Cloud遊戲全球總監Jack Buser在接受外媒訪問時表示，現今已有大量工作室使用AI輔助開發，包括Google自家的工具如Gemini與Nano Banana Pro，主要用於處理「繁瑣、重複且低價值」工作內容。不過他也坦言，由於AI在玩家社群中仍屬高度爭議議題，不少開發商對此保持低調，「玩家其實沒有意識到，他們現在正在玩的許多喜愛作品早就已經使用AI打造。」

他進一步透露，Google在去年Gamescom期間針對全球開發者進行調查，約有九成受訪者坦承正在使用AI技術，然而，其他機構的調查數據僅約40%至50%，這之間的落差正反映了開發者是否願意對外承認使用AI的差異。

Buser認為，當玩家逐漸意識到AI其實已幫助加快遊戲推出速度，甚至促進創新後態度可能會轉變，「這讓開發者有更多空間嘗試不同點子，不再需要花7年打造一款遊戲，而是能製作5款，其中即使只有2款成功也沒關係，其餘作品也可能是非常有趣、在舊模式下不會誕生的內容。」

訪談中他也舉卡普空為例，說明AI在實務開發中的應用，Buser指出，卡普空利用AI工具生成大量基礎素材構想，例如場景中的石頭、草叢等細節元素，藉此減少前期設計與人工審核負擔。開發團隊會透過AI快速產出大量設計點子，再由AI進一步篩選出較具潛力內容，最後交由美術總監與團隊進行精修，將創意與資源集中於角色、敵人與關鍵場景等高價值內容上。

值得注意的是，卡普空過去並未否認在開發流程中使用AI，但強調不會直接將生成式AI產出的素材納入最終遊戲內容。公司也在上月向股東表示，未來將持續測試AI技術於圖像、音效與程式開發等領域的應用，以提升整體開發效率與生產力。