日本ACG面臨海外審查亂象　大臣霸氣喊「少囉唆！這就是日本」

記者楊智仁／綜合報導

在全球ACG（動畫、漫畫、遊戲）產業競爭日益激烈的背景下，日本政府該如何介入一直是備受討論的議題。近期日本大臣小野田紀美於大型活動發表的一席談話，意外引發網路熱議，其「政府應支持但不干涉」的立場，更讓不少動漫與遊戲愛好者直呼「這才是理想做法」。

▼日本大臣霸氣一句捍衛ACG文化。（圖／翻攝自推特）

小野田紀美從政前曾擔任過雜誌編輯，任職過遊戲開發公司，喜歡 ACG 的她時常在社群帳號分享動漫遊戲，被網友們視為「政壇宅宅」。日前小野田紀美出席「ニコニコ超会議2026」時表示，日本內容產業目前已成為海外營收排名第二的重要產業，但其成功關鍵並非來自政府主導，而是創作者與粉絲長年共同培養的成果，她強調政府的角色應是「提供支援，同時盡可能避免干涉或阻礙，讓產業自然發展壯大」。

此外，小野田紀美也提到，當日本內容在海外遭到以不同文化標準批評甚至攻擊時，政府應採取堅定立場予以保護，她直言，「當這種情況發生時，國家要有『少囉嗦，這就是日本』的氣魄，守住創作自由，讓創作者可以放心去做自己想做的作品。」

不過，她也點出目前日本內容產業在國際推廣上的結構性問題。例如曾有海外機構希望將日本漫畫展擴展至其他國家，但卻苦於找不到一個能整合漫畫、動畫與遊戲，並具備學術與研究能力的統一窗口，凸顯跨領域整合仍有待加強。