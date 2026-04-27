防沉迷新招？「超肥橘貓擋畫面」神器爆紅　網笑：效果太強

記者楊智仁／綜合報導

「再滑一下就好」變成一小時後才回神，許多人對社群媒體的沉迷早已習以為常。如今一款用「貓咪」介入的瀏覽器擴充功能，正以既可愛又強硬的方式，幫助使用者中斷無止盡的滑動行為，並迅速在網路上爆紅。

▼「Cat Gatekeeper」Chrome 擴充功能。（圖／翻攝自推特）

這款名為「Cat Gatekeeper」Chrome 擴充功能，由開發者 ZOKUZOKU 推出主打「強制休息」機制，不同於一般提醒通知或單純封鎖頁面，當使用者在社群平台停留過久時，畫面上會出現一隻巨大的橘貓，直接覆蓋整個瀏覽器視窗，讓人無法繼續操作直到休息時間結束。

該工具在社群上引發熱議，開發者分享的示範影片中，橘貓會緩緩走進畫面並直接坐在動態消息前方，根據 Chrome 線上應用程式商店介紹，「Cat Gatekeeper」被稱為「最可愛的強制休息 App」，主要針對那些會不自覺打開社群媒體、回過神才發現時間已經流逝，或難以靠意志力停止滑動的用戶。

使用者可以自行設定使用時長（預設 60 分鐘）與休息時間（預設 5 分鐘），一旦達到上限橘貓便會現身，使用者必須等待倒數結束後才能重新開始使用。此外，該擴充功能僅在指定社群分頁處於啟用狀態時才會計算時間，若切換到其他分頁或應用程式，計時將會暫停不會在背景持續累積，不少網友笑喊這隻貓「效果太強」。