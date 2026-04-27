《婚姻劇毒》攻佔排行榜！YT破百萬觀看、最強殺手遇婚姻騙子

記者楊智仁／綜合報導

由靜脈原作、依田瑞稀作畫並在「少年 Jump+」連載的人氣漫畫《婚姻劇毒》於本季新番動畫化，由製作《黃泉使者》、《鋼之鍊金術師》及《我的英雄學院》等作品的動畫製作公司 BONES負責製作。故事描述為了延續家族血脈，最強用毒大師「下呂光」不得不投身相親戰場，在一場任務中他意外結識了本應被處決的婚姻騙子「城崎芽衣」，兩人達成協議由芽衣擔任相親顧問，因此組成搭檔關係，展開一場危險又超展開的婚活故事。

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主演聲優由石谷春貴與為《膽大黨》小桃及《Lycoris Recoil 莉可麗絲》井之上瀧奈配音的若山詩音，分別擔任最強用毒大師「下呂光」及擔任頂尖婚姻騙子「城崎芽衣」的配音演出，其中擁有甜美可愛外表、男女通吃的婚姻騙子「城崎芽衣」，不僅劇情反轉吸睛，動畫表現也獲得網友一致好評 ，而《婚姻劇毒》自4月7日開播至今三集，已站上Netflix及三大電信串流平台排行榜，在木棉花YouTube全平台觀看數首三集更突破兩百萬次。

隨著劇情推進，芽衣策劃的「王子作戰」成功讓下呂在英雄救美的過程中結識了「姬川杏子」，最新集數中，芽衣更幕後安排兩人約會，使下呂與姬川的關係逐步升溫。兩人在未來的婚活計畫將如何推進？又將捲入哪些難以預測的危機，後續劇情發展備受期待。