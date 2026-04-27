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寶可夢卡變「搶匪新目標」！英多地爆快閃搶劫　4分鐘掃貨百萬

記者楊智仁／綜合報導

隨著收藏市場熱度持續升溫《寶可夢》卡牌價格近年不斷飆升，甚至吸引不法分子盯上。英國近期接連發生多起「砸店快閃搶劫」事件，多間寶可夢卡專賣店遭到洗劫，損失金額動輒數萬英鎊掀起業界關注。

▼寶可夢卡變「搶匪新目標」。（圖／達志影像／美聯社）▲▼寶可夢卡牌,神奇寶貝,Pokémon。（圖／達志影像／美聯社）

寶可夢卡自問世以來已有約 30 年歷史，但自疫情後因網路交易與直播帶動，市場熱度大幅上升，部分稀有卡牌甚至拍出天價，專業拍賣公司 Stanley Gibbons Baldwins 近期一場拍賣中，就有超過 150 萬英鎊的「寶可夢資產」成交。頂級稀有卡的高價交易帶動收藏家與投資人湧入市場，例如知名 YouTuber 兼拳擊手 Logan Paul，今年稍早就以 1650 萬美元拍出一張極為稀有的皮卡丘卡刷新紀錄。

然而，價值上漲也讓這些卡牌成為犯罪目標，拍賣專家 Roy Raftery 指出，「這些竊賊未必清楚自己偷是什麼，但他們知道寶可夢卡現在很值錢，比起搶銀行或珠寶店這類店鋪更容易下手。」就在本周，特羅布里奇一間店鋪遭竊，大量寶可夢卡與相關商品被盜，店主表示，歹徒開貨車停在店門口，用工具將監視器移開後打破玻璃，短短約 4 分鐘便將店內洗劫一空，幸好現金與高價商品都存放在保險箱未被盜走，但仍有大量商品失竊，初步估計損失金額約達 6 萬英鎊。

關鍵字：寶可夢

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