開發者坐牢停更！Steam好評遊戲奇蹟復活　本人出獄宣布回歸

記者楊智仁／綜合報導

「我從監獄出來了」一句話讓苦等許久的玩家終於等到答案，《Fortune's Run》這款曾在 Steam 累積不少粉絲的遊戲，在長時間毫無更新、幾乎被認為「開發停擺」後正式宣告回歸，而背後原因竟是開發者本人入獄，如今才終於重獲自由。

▼《Fortune's Run》開發者回歸。（圖／翻攝自Steam）

《Fortune's Run》是一款帶有「復古風格」的沉浸式模擬遊戲，在 Steam 搶先體驗期間憑藉獨特玩法逐漸建立起一批忠實玩家，遊戲深受 90 年代末至 2000 年代初經典作品影響，強調關卡如謎題般的設計，以及高度自由的玩家選擇。該作在 Steam 上為極度好評，主要由開發者「Dizzie」打造，這也讓當前搶先體驗版本的完成度，在玩家眼中顯得格外驚人。然而，就在遊戲逐漸累積聲量之際，更新卻突然中斷且長時間未有任何說明，讓社群一度陷入不安。

直到近日 Dizzie 親自發表回歸聲明才揭開真相，遊戲停更的原因是因為他本人入獄，消失了 15 個月後他表示，「假釋委員會審查後，直接把我從監獄放出來了」，Dizzie 也立即表達將重返開發工作的意願，目前玩家已可重新關注遊戲的Steam頁面，隨著開發者回歸，過去一年的沉默也有望畫下句點，不過從「回到電腦前」到推出實質內容更新，仍需要時間，尤其是在長時間中斷後，開發者必須重新熟悉自己的程式架構與設計內容。