任天堂台灣春日優惠登場　多款Switch大作下殺、最多現省千元

記者楊智仁／綜合報導

隨著春季到來，任天堂正式於 Nintendo eShop 推出「春日遊玩祭優惠」，多款第一方與第三方人氣遊戲同步祭出折扣，最低下殺至三折，本次優惠活動即日起開跑，期間自 2026 年 4 月 28 日起至 5 月 11 日止，玩家可透過 Switch 與 Switch 2 主機內的 eShop 進行選購。

▼任天堂台灣優惠！多款Switch大作下殺。（圖／記者蘇晟彥攝）

任天堂本家作品方面，《超級瑪利歐派對 空前盛會》Switch 版現享七折優惠，售價降至 1,014 元；Switch 2 版本則為1,434元（ 77 折）。此外《碧姬公主 表演時刻！》與《超級瑪利歐創作家 2》同樣提供七折優惠，價格降至937元。

第三方陣容也相當豐富，由萬代南夢宮娛樂推出的《七龍珠 電光炸裂！ZERO》降至 1,098 元；《從前從前有個塊魂》更達六折優惠。體育類作品方面《EA SPORTS FC 26》折扣最為亮眼，Switch 2 與 Switch 版本祭出三折優惠，最低 539 元即可入手。其他優惠作品還包括《PowerWash Simulator 2》、《Dinkum》、《閃電十一人 英雄們的勝利之路》，以及 SEGA 旗下《SHINOBI 反攻的斬擊》半價優惠。

▼任天堂「春日遊玩祭優惠」。（圖／翻攝自官網）

春日遊玩祭完整優惠名單

超級瑪利歐派對 空前盛會 NS2 Edition + TV（NS2）

原價：TWD 1,869 → 特價：TWD 1,434

超級瑪利歐派對 空前盛會（NS）

原價：TWD 1,449 → 特價：TWD 1,014

碧姬公主 表演時刻！（NS）

原價：TWD 1,339 → 特價：TWD 937

Super Mario Maker 2（超級瑪利歐創作家 2）（NS）

原價：TWD 1,339 → 特價：TWD 937

七龍珠 電光炸裂！ZERO（NS2／NS）

原價：TWD 1,790 → 特價：TWD 1,098

從前從前有個塊魂（NS）

原價：TWD 1,190 → 特價：TWD 708

TOKYO SCRAMBLE（NS2）

原價：TWD 680 → 特價：TWD 510

EA SPORTS FC™ 26（NS2）

原價：TWD 2,149 → 特價：TWD 644

EA SPORTS FC™ 26（NS）

原價：TWD 1,799 → 特價：TWD 539

PowerWash Simulator 2（NS2）

原價：TWD 408 → 特價：TWD 346

Dinkum（金墾小鎮）（NS2／NS）

原價：TWD 579 → 特價：TWD 463

閃電十一人 英雄們的勝利之路（NS2）

原價：TWD 1,610 → 特價：TWD 1,288

閃電十一人 英雄們的勝利之路（NS）

原價：TWD 1,550 → 特價：TWD 1,240

SHINOBI 反攻的斬擊 數位豪華版（NS）

原價：TWD 650 → 特價：TWD 325

人中之龍 極3／人中之龍3外傳 Dark Ties（NS2）

原價：TWD 1,790 → 特價：TWD 1,253

靈視異聞 FILE23 本所七大不可思議（NS）

原價：TWD 590 → 特價：TWD 295

靈視異聞 FILE38 伊勢人魚物語（NS）

原價：TWD 740 → 特價：TWD 592

HADES II（NS2／NS）

原價：TWD 748 → 特價：TWD 598

REANIMAL（NS2）

原價：TWD 1,199 → 特價：TWD 959

篝火悠然（Chillin' by the Fire）（NS2）

原價：TWD 400 → 特價：TWD 320