《棒球大聯盟》作者跨刊力挺新棒球漫畫：大谷翔平時代也能突圍

記者楊智仁／綜合報導

在棒球題材逐漸被現實球星光芒壓過的時代，一部全新漫畫卻被業界點名「值得期待」。隨著單行本發售在即，《スルガメテオ》不僅話題升溫，更獲得知名漫畫家跨刊力挺，引發讀者關注。

▼《スルガメテオ》獲得滿田拓也力挺。（圖／翻攝自推特）

目前於週刊少年Magazine連載的棒球漫畫《スルガメテオ》，將於5月15日推出單行本第 6 卷，為紀念新書上市，正在週刊少年Sunday連載《棒球大聯盟2nd》的漫畫家滿田拓也特別送上應援評論，突破不同出版社與雜誌之間的界線，滿田拓也表示，「在棒球漫畫變得難以生存的大谷翔平時代，《スルガメテオ》展現了全新的可能性，讓人非常期待！」

《スルガメテオ》故事圍繞一名擁有驚人潛力的高中一年級投手展開，作品中被稱為「怪物」的存在，隱身於打擊練習場背後，能投出時速160公里、掀起砂塵的剛速球「スルガメテオ」。然而這名投手的真實身份，卻是一位個性內向、甚至有些笨拙的少年。在熱血隊長與天才新生的互動之下，故事描繪出充滿青春張力的棒球篇章，官方也以「超青春棒球物語」作為主打，試圖在競爭激烈的運動漫畫市場中，開闢屬於自己的定位。