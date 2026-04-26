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手遊每月虧百萬倒閉...玩家霸氣自己開公司接手　拚救回最愛遊戲

記者楊智仁／綜合報導

在區塊鏈遊戲市場低迷、關服消息頻傳的當下，一款曾經宣布走入終點的作品卻意外迎來轉機。由玩家社群親自接手營運，讓《元素騎士Online》從「確定結束」走向「準備重生」，不僅為遊戲本身帶來一線生機，也替產業提供了一個罕見的逆勢案例。

▼手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手。（圖／翻攝自官網）▲▼玩家救遊戲。（圖／翻攝自官網）

日本遊戲廠商 Metap 營運手遊《元素騎士Online》早在今年2月曾宣布將終止服務，當時官方揭露，遊戲每月固定成本約為 1000 萬日圓，但收入僅約 200 萬日圓，長期處於每月約 800 萬日圓赤字的嚴峻財務狀況，成為結束營運的主因。原定計畫中，遊戲伺服器等服務將於 4 月 30 日全面停止，不過，營運團隊同時也積極尋求第三方接手的可能性，最終促成此次轉機。

此次接手的「株式會社花火亭」，是由遊戲內活躍的實力公會「花火亭」成員玩家所籌組成立的公司，也就是說，原本面臨關服危機的遊戲，將由玩家社群親自接棒營運，形成極為少見的「玩家救遊戲」案例。未來新營運團隊將推動「重啟計畫」，目標改善服務的長期可持續性與收益結構，讓遊戲得以穩定發展。

時程方面，預計在 4 月底至日本黃金周結束後完成正式合約簽訂，並於 5 月中旬左右啟動重啟開發作業。若進度順利，《元素騎士Online》有望於 2026 年 8 月至 9 月之間以全新形態重新上線。

關鍵字：手遊

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