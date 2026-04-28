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不分職級全員工發錢！《赤血沙漠》大賣公司每人發10萬元獎金

記者楊智仁／綜合報導

隨著新作銷售告捷遊戲公司也大方回饋員工，韓國遊戲開發商珍艾碧絲近日宣布，為慶祝新作《赤血沙漠》達成 500 萬套銷售里程碑，向全體員工發放每人 500 萬韓元（約新台幣 10 萬元）的特別獎金，總額高達約 37 億韓元被外界視為相當「破格」的獎勵措施。

▼《赤血沙漠》大賣員工發10萬獎金。（圖／翻攝自Steam）▲▼赤血沙漠。（圖／翻攝自Steam）

根據韓媒報導該筆獎金已於 4 月 23 日發放，且不分職級一視同仁，赤血沙漠代表在內部公告中表示，「對於打造出讓全球玩家為之著迷作品的每一位員工，我表達最深的敬意與感謝，並向所有在各自崗位默默付出的同仁發放 500 萬套銷售達成紀念獎金。」他也強調這並非終點，而是新的起點，「我們今天所證明的可能性，將成為未來面對任何挑戰的最大動力。」

資料顯示，珍艾碧絲截至去年底員工總數約為 733 人，此次發放的總獎金規模約為 37 億韓元，值得注意的是，這筆獎金並非年度績效分紅，而是額外發放的特別獎勵，公司預計仍會在 2027 年初，依據 2026 全年營運表現，另行發放績效獎金。至於本次創下佳績的《赤血沙漠》在上市僅一個月內即突破 500 萬套銷量，表現甚至可與「年度遊戲」級別作品相比，不僅成功帶動公司營運翻身，也被視為韓國遊戲產業的重要里程碑之一。

關鍵字：赤血沙漠

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