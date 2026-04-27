不急著決定！Xbox高層談跨平台與獨佔：採「逐作評估」策略

記者楊智仁／綜合報導

隨著遊戲產業邁向跨平台時代，過去主機陣營強調的「獨佔策略」正逐漸動搖，Microsoft旗下Xbox近期針對未來遊戲發行方向再度發聲，強調將重新檢視獨佔策略，但短期內不會做出倉促決策，未來可能延續「逐款遊戲評估」的彈性路線。

▼Xbox高層談跨平台採「逐作評估」策略。（圖／翻攝自Getty Images）

2024年起Xbox已開始將部分第一方遊戲登上PlayStation 5平台，主因在於自家主機銷量落後競爭對手，然而目前跨平台策略仍不一致，有些作品同步推出，有些則延後登陸其他平台。接受外媒訪問時，Microsoft新任遊戲部門CEOAsha Sharma與內容長Matt Booty進一步說明公司方向，Sharma指出，「這些都是長期決策，影響可能長達十年，我更希望做出正確的決定，而不是最快的決定。」

針對外界關心的時間表，Sharma坦言目前「沒有準備好給出明確承諾」，並指出自己上任僅約60天，仍在消化過去累積的決策與方向，面對核心玩家對獨佔遊戲減少的失望，她則回應，「我們聽到了所有反饋，也正在評估各種可能性。」

另一方面Booty則透露未來可能持續採取「逐作評估」的策略，根據不同遊戲的受眾、市場與商業模式，決定是否跨平台推出。此外，兩人也談及訂閱服務Xbox Game Pass的未來發展，內部信中提到將進一步「強化」該服務，建立更清晰的差異化與可持續的商業模式。

整體而言Xbox正站在策略轉型的十字路口，在主機銷售、跨平台發行與訂閱服務之間尋找平衡，最終答案恐怕不會只有一種。隨著遊戲產業邁向跨平台時代，過去主機陣營強調的「獨佔策略」正逐漸動搖，Microsoft旗下Xbox近期針對未來遊戲發行方向再度發聲，強調將重新檢視獨佔策略，但短期內不會做出倉促決策，未來可能延續「逐款遊戲評估」的彈性路線。