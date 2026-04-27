ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

不急著決定！Xbox高層談跨平台與獨佔：採「逐作評估」策略

記者楊智仁／綜合報導

隨著遊戲產業邁向跨平台時代，過去主機陣營強調的「獨佔策略」正逐漸動搖，Microsoft旗下Xbox近期針對未來遊戲發行方向再度發聲，強調將重新檢視獨佔策略，但短期內不會做出倉促決策，未來可能延續「逐款遊戲評估」的彈性路線。

▼Xbox高層談跨平台採「逐作評估」策略。（圖／翻攝自Getty Images）▲▼XBOX新執行長重拾獨佔概念。（圖／翻攝自Getty Images）

2024年起Xbox已開始將部分第一方遊戲登上PlayStation 5平台，主因在於自家主機銷量落後競爭對手，然而目前跨平台策略仍不一致，有些作品同步推出，有些則延後登陸其他平台。接受外媒訪問時，Microsoft新任遊戲部門CEOAsha Sharma與內容長Matt Booty進一步說明公司方向，Sharma指出，「這些都是長期決策，影響可能長達十年，我更希望做出正確的決定，而不是最快的決定。」

針對外界關心的時間表，Sharma坦言目前「沒有準備好給出明確承諾」，並指出自己上任僅約60天，仍在消化過去累積的決策與方向，面對核心玩家對獨佔遊戲減少的失望，她則回應，「我們聽到了所有反饋，也正在評估各種可能性。」

另一方面Booty則透露未來可能持續採取「逐作評估」的策略，根據不同遊戲的受眾、市場與商業模式，決定是否跨平台推出。此外，兩人也談及訂閱服務Xbox Game Pass的未來發展，內部信中提到將進一步「強化」該服務，建立更清晰的差異化與可持續的商業模式。

整體而言Xbox正站在策略轉型的十字路口，在主機銷售、跨平台發行與訂閱服務之間尋找平衡，最終答案恐怕不會只有一種。隨著遊戲產業邁向跨平台時代，過去主機陣營強調的「獨佔策略」正逐漸動搖，Microsoft旗下Xbox近期針對未來遊戲發行方向再度發聲，強調將重新檢視獨佔策略，但短期內不會做出倉促決策，未來可能延續「逐款遊戲評估」的彈性路線。

關鍵字：Xbox

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

范曉萱〈管他什麼音樂〉唱一半　小S.阿雅驚喜衝上台熱舞！

推薦閱讀

不急著決定！Xbox高層談跨平台與獨佔：採「逐作評估」策略

《婚姻劇毒》攻佔排行榜！YT破百萬觀看、最強殺手遇婚姻騙子

防沉迷新招？「超肥橘貓擋畫面」神器爆紅　網笑：效果太強

寶可夢卡變「搶匪新目標」！英多地爆快閃搶劫　4分鐘掃貨百萬

AI已成遊戲開發日常　Google高層曝「只是很多人不敢說」

《魔獸世界》神人製「肉感控制器」　四根熱狗闖關網笑：好油喔

開發者坐牢停更！Steam好評遊戲奇蹟復活　本人出獄宣布回歸

微軟Xbox Game Pass降價成真　玩家恐付代價《決勝時刻》沒法玩

美市長用《瑪利歐賽車》讚揚「富豪稅」　化身耀西狂攬155億福祉

世界賽後「中場休息」　Driver遇電競生涯十字路口：仍盼重返賽場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

開發者坐牢停更！Steam好評遊戲奇蹟復活

微軟Xbox Game Pass降價成真

美市長用《瑪利歐賽車》讚富豪稅

AI成開發日常、Google：很多人不敢說

「超肥橘貓擋畫面」神器爆紅

電影遭影評狂批...瑪利歐之父不懂發聲

照抄做遊戲不懂基礎、開發者面試失敗

《刀劍神域》虛擬偶像尤娜辦演唱會

《魔獸世界》神人製肉感控制器

最新新聞

Xbox高層談跨平台採「逐作評估」策略

《婚姻劇毒》YT破200萬觀看

「超肥橘貓擋畫面」神器爆紅

寶可夢卡變「搶匪新目標」

AI成開發日常、Google：很多人不敢說

《魔獸世界》神人製肉感控制器

開發者坐牢停更！Steam好評遊戲奇蹟復活

微軟Xbox Game Pass降價成真

美市長用《瑪利歐賽車》讚富豪稅

世界賽後中場休息、Driver生涯十字路口

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366